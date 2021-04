¿Cuántas jugadoras de la Liga MX Femenil tienen estudios universitarios?

Nutriólogas, ingenieras, comunicólogas, médicas… Más allá del talento con el balón, las jugadoras de la Liga MX Femenil se enfocan en seguir con sus estudios universitarios (o en otros niveles) para crecer en todos los aspectos de sus vidas.

No es ninguna mentira que vivir del futbol femenil en México todavía es muy complicado. Por ello, las futbolistas tienen claro que seguir sus pasiones fuera de la cancha también es de suma importancia.

En este momento, 221 de las 489 jugadoras registradas en la Liga MX Femenil siguen en la escuela: 3 de ellas están en la secundaria, 79 en la preparatoria, 131 estudian una Licenciatura o Ingeniería, y 8 cursan Maestrías.

Asimismo, se presume a 100 futbolistas que ya se titularon y 20 terminaron una Maestría. Un ejemplo es el de Eva González del América, quien estudió Criminología y aspira a incorporarse al FBI.

Jugadoras como agentes de cambio

El interés de la jugadoras de la Liga MX Femenil en seguir con sus estudios universitarios o de cualquier nivel, no tiene que ver con la edad, lugar de nacimiento o club en el que militan. Desde las nacidas en México, hasta las mexicoamericanas, se acercan a un futuro exitoso.

Mariana Gutiérrez, directora de la Liga MX Femenil, dijo a Sopitas.com que se destaca lo hecho hasta ahora por elementos como Greta Espinoza o Desiree Monsiváis, que terminaron sus carreras. Sin embargo, también llaman la atención las mujeres que siguen en formación.

Katty Martínez, goleadora histórica de Tigres, está cursando la Licenciatura en Odontología y Mónica Flores de las Rayadas de Monterrey terminará un Máster en Nutrición. Por su parte, Alison González es una figura a nivel internacional y todavía se encuentra en el bachillerato.

Las doctoras de la Liga MX Femenil

Cintia Monreal: La portera del Atlético de San Luis no sólo es una apasionada del deporte. A la par, imparte clases en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde ella terminó su doctorado en Ingeniería Mecánica con opción terminal en termofluidos.

“Algunos de mis alumnos son fans del Atlético y me decían ‘vamos a ir al estadio’. Tarde o temprano a todos se nos van a acabar las piernas, no tenemos comprada la vida en el futbol. Hay que intentar cosas nuevas, retarse y no quedarse en la zona de comfort“, dijo después de defender su tesis del doctorado.

Mayela Medina: La mediocampista de 22 años de edad vive su primera aventura en la Liga MX Femenil con el Necaxa. Registra actividad en 3 partidos y forma parte del histórico plantel que se encuentra en el mejor torneo de la historia del club.

Nacida en Los Ángeles, California, presume que ya terminó 2 doctorados: el primero en Medicina y el segundo en Terapia Física.

Mayela Medina refuerza el mediocampo de las Centellas de cara al #Guard1anes2021.

¡Bienvenida, @ohitsmayela! 👏#FuerzaCentellas ⚡️ pic.twitter.com/Tq2ALGWS3L — Centellas Club Necaxa (@NecaxaFemenil) January 7, 2021

Entrevista con Mariana Gutiérrez