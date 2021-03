La importancia del lenguaje en el futbol femenil: Entrevista con Mariana Gutiérrez

¿Por qué es importante el uso de un lenguaje correcto en el futbol femenil? Normalmente este es un tema del que se habla poco o se le resta importancia. Pero en la lucha por profesionalizar la participación de las mujeres en el deporte, se tiene que tomar en cuenta.

Las transmisiones de la Liga MX Femenil son muy diferentes a las de la Liga MX. Los narradores, analistas o comentaristas no siempre utilizan los nombres de las jugadoras para referirse a ellas y eligen palabras como “niñas“, “señoritas“, “muchachitas” o “jovencitas“.

Esto no sucede en los partidos de hombres, ahí los responsables de llevar a cabo la transmisión eligen nombre y apellido del futbolista o su apodo. Además, destacan su fuerza o potencia, algo que normalmente no sucede el encuentros femeniles.

Y si tú te preguntas qué tiene de malo o te parece un punto sin importancia, Mariana Gutiérrez Bernárdez, directora de la Liga MX Femenil, tiene un argumento contundente como respuesta. Por ello, hizo un llamado para que poco a poco, el lenguaje en el futbol femenil evolucione.

“Vamos a empezar por nosotros. Son puntos ciegos, estamos programados para no verlos y pequeños cambios hacen la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre decir Desiree y decir Monsiváis o Desiree Monsiváis? Para cualquiera podría ser tan fácil como decir ‘es su nombre’, pero no. No la conoces y si no la conoces, ¿cómo te vas a presentar? Con respeto“, explicó a Sopitas.com.

En pocas palabras, esto se señala para que el crecimiento del futbol femenil llegue a todos los rincones posibles. La tarea en la cancha depende las jugadoras, de los y las DTs o cuerpos técnicos; no obstante, la labor sigue fuera del rectángulo.

“Es cuestión de escuchar y si crees en ellas, crecemos nosotros. Si la industria de los medios de comunicación crece la Liga MX Femenil. Hemos aprendido que si colectivamente vamos sumando, la vamos a romper; esto sí hace diferencia“, agregó la dirigente.

La Liga MX Femenil facilita el uso del lenguaje

No todo se trata de las diferencias entre mujeres y hombres. En ocasiones, encontramos nombres mal dichos o redactados, nulo conocimiento sobre los apodos de las jugadoras o una mala pronunciación, misma que “orilla” a los comentaristas a mencionar el nombre más sencillo.

Agradecería mucho que los comentaristas de las transmisiones aprendieran a pronuncia mi primer nombre 🙃 y así no tengan que utilizar el segundo. — Zellyka Arce (@zgab10) August 2, 2018

Para solucionar este punto, la Liga MX Femenil creó un manual que comenzó como una iniciativa de Campeonas MX hace tiempo. El personal de la competencia trabajó estrechamente con los clubes para dar a conocer de qué manera prefiere ser nombrada cada futbolista.

Esta iniciativa tiene como principal objetivo apoyar a los medios de comunicación encargados de llevar la Liga a los aficionados. Sin embargo, el listado de 18 clubes y 583 jugadoras está disponible para cualquier persona y te lo dejamos aquí.

“Hay que promover esto, posicionar a las jugadoras en esta industria. Quien lo quiera usar bienvenido y quien no, a veces es importante entender que equivocarnos no importa, lo que importa es darnos cuenta y mejorar“, comentó la directora de la Liga.

Entrevista con Mariana Gutiérrez