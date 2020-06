10 cracks que jugaron en el Liverpool y no lograron ser campeones

Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla y a los ‘Reds’ les llegó su hora. Después de 31 jornadas intensas en la Premier League y un gran triunfo ante Crystal Palace, de postergar el campeonato hasta este momento y de un sinfín de emociones, el Liverpool por fin se ha coronado monarca, hecho que muchos jugadores en años anteriores hubieran querido vivir pero para no dejarlos en el olvido, recordaremos a 10 cracks que vistieron esta camiseta pero no alzaron el trofeo.

El Liverpool ha sido un equipo dominador, de inicio a fin y es que con los grandes jugadores que tiene en sus filas y con la gran estrategia que armó Jurgen Klopp, era cuestión de tiempo para obtener su recompensa, misma que se le fue la temporada pasada por un punto.

Este Liverpool pasará a la historia por ser el primer equipo en conseguir el campeonato de la Premier League en su historia y aunque han habido otros muy buenos, que incluso son llamados ‘legendarios’, no alzaron este trofeo. Veamos a algunos cracks de los ‘Reds’ que fracasaron en el intento.

10.- Jamie Carragher

Jugó en el Liverpool toda su carrera (1996 – 2013), estuvo en el club desde el viejo formato de la Liga inglesa hasta la Premier League, se coronó con 2 FA Cup, 3 Carabao Cup, 2 Community Shield, 1 Champions League, 1 Europa League, 2 Supercopas de la UEFA… y el título de liga quedó pendiente en todo este tiempo. No se le puede recriminar nada pero no está ese trofeo en su palmarés.

9.- Michael Owen

Otro referente del Liverpool de la ‘vieja escuela’, quien inició su carrera con los ‘Reds’ y que no pudo alzar el título de la Premier League. Jugó en este club de 1997 al 2004, donde vio acción en 297 partidos. Marcó 159 goles, dio 42 asistencias pero ni esos números fantásticos acercaron al equipo a obtener este trofeo.

8.- Mario Balotelli

Uno de los jugadores más polémicos del mundo y uno más en esta lista donde el Liverpool no se pudo coronar. ‘Súper Mario’ jugó con los ‘Reds’ una sola temporada, la 2014-15 y aunque ha brillado en otras ligas como la Serie A, la Premier League le quedó un poco grande.

7.- Fernando el ‘Niño’ Torres

Histórico jugador español, que rompió muchos récords, malas rachas, hizo goles de fantasía… pero no se pudo coronar con el Liverpool. Fue parte de una de las mejores generaciones de los ‘Reds’, del 2007 al 2011, sin embargo el campeonato de la Premier League con este equipo es una deuda que no pudo cubrir.

6.- Peter Crouch

Uno de los jugadores más altos que han habido en la Premier League, que tuvo un talento sin igual, que se volvió (en su momento) pieza fundamental de la Selección de Inglaterra y el Liverpool. Jugó del 2005 al 2008 con los ‘Reds’ y nunca se pudo coronar campeón.

5.- Djibril Cissé

Quien hoy se desempeña como DJ pero en su momento fue considerado el sucesor de Zinedine Zidane, no pudo convertir al Liverpool en campeón. Estuvo en la plantilla que logró el ‘Milagro de Estambul’, con uno de los mejores equipos que han tenido en esa década y pese a jugar sólo dos temporadas, del 2004 al 2006, no fue campeón en la liga.

4.- Xavi Alonso

Comparado con Steven Gerrard y otros personajes legendarios del Liverpool, Xavi Alonso trató en medida de lo posible de convertir a los ‘Reds’ en campeones. Del 2004 al 2009 lo intentó; jugó 211 partidos con la camiseta roja, anotó 11 goles, se desvivía en cada juego y aún así la vida no lo recompensó con el campeonato de la Premier League.

3.- Luis Suárez

El ‘Charrúa’, uno de los máximos ídolos del Liverpool en los últimos años, fue otro crack que pasó por el Liverpool sin alcanzar la gloria en la Premier League. Del 2010 al 2014, habiendo participado en 133 juegos con el Liverpool, anotado 82 goles y dado 36 asistencias, Luis Suárez no consiguió ser campeón de la liga inglesa.

2.- Raheem Sterling

Quien hoy en día es uno de los máximos referentes del Manchester City, tuvo una etapa en la Premier League con el Liverpool. Quizá no lo sabías pero Raheem Sterling inició su paso profesional con los ‘Reds’. Jugó con este club de 2011 al 2015, previo a fichar con los Citizens y a pesar de su gran calidad y magia, no pudo ser campeón con este equipo.

1.- Steven Gerrard

El máximo referente en la historia del Liverpool. El ‘eterno capitán de los Reds’ no pudo coronar a su equipo pese a que se quedó cerca muchas veces. Jugó con el ‘equipo de sus amores’ de 1998 al 2015. Casi dos décadas intentando llegar a lo más alto con los ‘Reds’ y nunca se le dio ser campeón.

Recientemente declaró que sería el ‘hombre más feliz del mundo’ cuando el Liverpool alcanzara el campeonato de la Premier League. No fue parte del equipo que lo consiguió pero al menos ahora puede decir que su más grande sueño se hizo realidad.