Julia Krajewski, la primera campeona olímpica en el concurso completo hípico

¡Bravo! Julia Krajewski escribió un episodio histórico en los Juegos Olímpicos, al convertirse en la primera mujer medallista de oro en el concurso completo de la equitación en Tokio 2020. Si bien es cierto que ya presumía medallas olímpicas, esto solo era en la modalidad por equipos.

Que la jinete alemana sea la primera mujer en llevarse la medalla de oro en esta competencia, no quiere decir que sea la primera vez que se lleva a cabo en una justa olímpica. La hípica apareció en el programa desde París 1900, salió durante algunos años y volvió en Estocolmo 1912.

Hay 3 tipos diferentes de competencia: doma, concurso completo y salto de obstáculos. Durante sus primeras incorporaciones a los Juegos Olímpicos, la equitación también contaba con división entre rama femenina y masculina. Sin embargo, esto cambió en Tokio 1964, cuando pasó a ser mixta.

De ahí en adelante y durante 57 largos años, todos los medallistas de oro fueron hombres. Con la historia en sus manos, Julia Krajewski superó cualquier adversidad para llegar a Tokio 2020 y conseguir el metal dorado.

Además, su reacción al darse cuenta de que sería campeona olímpica le dio la vuelta al mundo. Krajewski se coronó junto a su caballo Amande B’Neville, la acarició y señaló para reconocer su importante labor al competir; al terminar el evento, sus primeras declaraciones fueron para ella también.

“Estoy muy orgullosa de mi caballo, aliviada y feliz de haberlo hecho posible. Estoy muy agradecida con todos los que han estado conmigo. Gané mi primer título de ponis hace 20 años y desde entonces ha sido una montaña rusa bastante irreal“, dijo.

