Julio César Chávez Jr. tiene un compromiso ‘vital’ el próximo 21 de noviembre y es que el ‘Hijo de la leyenda’ peleará ante Nicolás Masseroni en lo que podría ser uno de sus últimos combates, pues aunque no piensa en el retiro inmediato, sabe que de perder tendría que reconsiderar el futuro de su carrera. Él no se siente acabado y cree que puede dar mucho en el boxeo, por lo que ha ‘prometido’ un KO.

La carrera de Julio César Chávez Jr. no ha ido por el mejor de los caminos últimamente y es que luego de ser suspendido indefinidamente y afrontar algunas derrotas (donde reaccionó bastante mal), el ‘Hijo de la leyenda’ sabe que las críticas no han cesado, por lo que buscará ganar y noquear para despejar cualquier duda sobre él.

Chávez Jr se compromete a ganar y seguir boxeando

De acuerdo a declaraciones dadas en conferencia de prensa, Julio César Chávez Jr. confesó que se ha preparado como nunca y es que ha estado metido en el gimnasio y mejorando su condición física para ganar esta pelea, por lo que el retiro no es opción de momento y lo demostrará si sale con la mano en alto.

“Estoy metido de lleno en el gimnasio y a trotar con el fin de llegar en las mejores condiciones, no me siento acabado, ni mucho menos he pensado en el retiro, siento que aún tengo mucho que dar, con todo el apoyo de mi padre, la gran leyenda del boxeo”, mencionó Chávez Jr.

Además de esto, Chávez Jr. dejó en claro que piensa ganar por KO, pues así no habrá dudas de que su preparación es real y de que vive un gran momento, por lo que ya veremos si puede cumplir con esto.

“Me he preparado muy fuerte y sé que todo eso puede pasar, pero voy ganar por nocaut, lo voy a noquear rápido para que no exista polémica. Voy a verme bien, mejor que en mis últimas dos peleas. Me he cuidado mucho. He peleado con los mejores del mundo y él no. He sido más constante en mi preparación“, mencionó Julio César Chávez Jr.

Finalmente, el ‘Junior’ comentó que aunque no piensa en el retiro esta pelea sí definirá muchas cosas en su carrera, pues ha sido cuestionado por las dos últimas derrotas que sufrió. Por ello y para dejar de lado las críticas, buscará ganarle a Masseroni.

“Es muy importante esta pelea porque representa qué va a pasar con mi carrera, que se ha puesto en duda por los últimos dos combates. Esta pelea representa todo para mí y el futuro de mi carrera”, sentenció Julio César Chávez Jr.