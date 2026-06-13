Lo que necesitas saber: Klopp estuvo en México durante el partido inaugural del Mundial 2026

Jurgen Klopp lanzó una de las criticas más fuertes a las pausas de hidratación que nos estamos chutando en el Mundial 2026, las cuales se han convertido más bien en una pausa comercial de tres minutos. Esos recesos se hacen a la mitad del primer tiempo y a la mitad del segundo tiempo, sin importar si hace mucho calor o no.

“Vendieron esto como un escudo para el bienestar de los jugadores, pero en realidad no es más que una jaula dorada construida para patrocinadores”, indicó Jurgen Klopp, quien estuvo en el juego de México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, durante la inauguración de la Copa del Mundo.

La critica de Jurgen Klopp a las pausas de hidratación

La FIFA parece que atinó con el nuevo protocolo de los himnos nacionales, pero no la está librado chido con las críticas de estas pausas que ya han dado mucho de qué hablar.

México vs Sudáfrica / Luis Abraham Balderrama

“Esto es el futbol siendo tomando como rehén por ejecutivos en oficinas con aire aficionado”, indicó Jurgen Klopp, quien por cierto criticó el juego de México en la inauguración del Mundial contra Sudáfrica.

“Cuando vi a los jugadores parados durante un descanso por calor mientras los tiempos de televisión dictaban el ritmo del partido, no pude evitar preguntarme: ¿A quién está sirviendo realmente la Copa del Mundo? ¿A los aficionados, a los jugadores o a los anunciantes?”, mencionó.

Cada vez más comerciales y menos futbol

Estableció que este tipo de dinámicas reflejan que el futbol está siendo desplazado por los anunciantes. “El futbol ya no está siendo interrumpido por los anuncios. El futbol se convierte en la interrupción de los anuncios”

Jürgen Klopp / Foto: Liverpool FC (Facebook)

“Hemos convertido en un centro comercial donde la caja registradora recibe más respeto que el propio partido”, mencionó.