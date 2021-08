Crack: Las donaciones de Kai Havertz a los damnificados por las inundaciones en Alemania

Aunque la profesión de futbolista podría resumirse a su desempeño en las canchas, hay gestos que los hacen estar un paso adelante. Mientras para algunos se enfocan en los lujos o los viajes, Kai Havertz demuestra que para él, su país y ayudar a los demás son dos grandes prioridades.

El mediocampista alemán que milita en el Chelsea está consciente de que las últimas semanas no han sido fáciles para sus compatriotas. La pandemia de COVID-19 ya era una gran preocupación y ahora las inundaciones arrasan con el patrimonio de miles de personas.

Además de haber sufrido la pérdida irreparable de seres queridos, la población alemana sufre la destrucción de sus hogares. Por esa razón, el campeón de la Champions League pone un granito de arena para apoyar económicamente.

Previo al partido contra el Arsenal en la segunda fecha de la Premier League, Kai Havertz diseñó un par de tachones exclusivos con Nike, que usará en el Emirates Stadium. Una vez que termine el encuentro, los tenis se subastarán para recaudar fondos y destinar el dinero a los damnificados.

Por su parte, la marca fabricará otros 99 pares de este modelo y las ganancias irán a la misma causa: “Es simplemente horrible. La gente no tiene gas, electricidad ni agua potable. Algunos no tienen ropa o un lugar para vivir. Casi todo el mundo se olvida de estas cosas“, dijo Havertz a The Guardian.

Más apoyo de Kai Havertz ante las inundaciones

La subasta no será la primera aportación de Kai Havertz a los damnificados. Antes de diseñar sus propios tachos, el centrocampista blue donó 200 mil euros a la Cruz Roja Alemana y tiene su propio link para que cualquier persona aporte a la causa.

El objetivo principal es ayudar al estado de Renania del Norte-Westfalia, el mismo que vio nacer al futbolista de 22 años de edad. Por cierto, la bandera de la región quedó plasmada en los tachones que se subastarán y venderán en los próximos días, así que definitivamente están relacionados con esta noble causa.