Lo que necesitas saber: Los Miami Marlins le regalaron una bolsa de regalos al pequeño aficionado.

¿Recuerdan a ‘Karen’? Esa fan de los Philadelphia Phillies que le arrebató una pelota a un padre y su hijo durante el juego contra los Miami Marlins. Bueno pues después de terminar funada por todos los fans de la MLB podría tener una pequeña recompensa.

Una compañía ofreció pagarle varios miles de dólares por la dichosa pelota. Aunque hay una pequeña condición, debe escribir en ella ‘Lo siento’.

Compañía ofrece 5 mil dólares a Karen por la pelota de los Phillies

La compañía de tarjetas coleccionables, BlowoutCards.com, lanzó una jugosa oferta a ‘Karen‘. Le van a pagar 5 mil dólares por la pelota que le arrebató al pequeño Lincoln y su padre Drew, solo con la condición de que se disculpe con un ‘Lo siento’, escrito en la pelota.

La idea de la compañía es entregarla al pequeño Lincoln, quien fue testigo de cómo la mujer llegó a pelear por pelota. Su padre tuvo que quitársela del guante y dársela a Karen para que los dejara de molestar.

“Papá agarró una pelota de jonrón para su hijo, ella la quería de vuelta… y ahora BlowoutCards.com la necesita. Ofreceremos $5,000 por esa pelota de béisbol aquí y ahora… pero hay una condición. Queremos que esa pelota esté firmada y escrita por ella —y solo ella, quienquiera que sea— con un “Lo siento” para poder devolvérsela al niño. Nuestra oferta es oficial y firme”

Ahora todo depende de ‘Karen’, aunque ya vimos que no es muy buena cuando se trata de tomar decisiones. Sea como sea, Lincoln y su padre se llevaron varios premios, luego de mal momento que Karen les hizo pasar.

Recibieron una bolsa de regalos de los Marlins, además tuvieron la oportunidad de conocer a Harrison Bader, quien les regaló un bate autografiado.