Lo que necesitas saber: Karim López se convierte también en el séptimo mexicano en la NBA.

¡Karim López es oficialmente jugador NBA y jugador de los Memphis Grizzlies! El mexicano fue reclutado durante el draft 2026 con el pick número 21 de la primera ronda por los Detroit Pistons, aunque después fue intercambiado a los Grizzlies y jugará al lado de Ja Morant a partir de la próxima temporada.

“Es súper especial estar aquí, honestamente. Estoy bendecido. No tengo palabras”, dijo Karim López tras su selección, aún con gorra de los Pistons.

Karim López is selected 21st overall by the @DetroitPistons in the 2026 NBA Draft!



Watch on ABC & ESPN. pic.twitter.com/02F56wNeeV — NBA (@NBA) June 24, 2026

Los Washington Wizards abrieron el Draft 2026 y eligió con el pick número uno a AJ Dybansta

Los predicciones indicaban que Karim sería elegido entre los primeros 11 o 15 picks, ya fuera con los Golden State Warriors o Chicago Bulls, sin embargo el mexicano tuvo que esperar un buen rato para conocer su futuro en la NBA.

De cualquier manera lo de Karim López es un hecho histórico. Tiene 19 años y mide más de dos metros y captó la atención de la NBA por su rol con los New Zealand Breakers, a los cuales hizo campeones, de modo que llegó al Draft 2026 como uno de los más importantes prospectos.

Fotografía @NBAMEX vía X

El mexicano Karim López ya es jugador NBA

Karim es el primer jugador nacido en México elegido en la primera ronda del Draft de la NBA. En el 2023, Jaime Jáquez fue elegido por Miami Heat en el pick 18 (actualmente es jugador de los Milwaukee Bucks), pero hay que recordar que Jaime nació en California. Así que Karim ya anda escribiendo su propia historia.

El originario de Sonora se convierte también en el séptimo mexicano en la NBA después de Jaime Jáquez, Juan Toscano, Jorge Gutiérrez, Eduardo Nájera, Gustavo Ayón y Horacio Llamas.

Ahora sí, con Karim en el juego, tenemos un motivo más para no perdernos la próxima temporada de la NBA.