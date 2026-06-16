Lo que necesitas saber: Katia Itzel podría ser la primera árbitra central mexicana que pita en un Mundial

Katia Itzel García se rifó chido en su debut, tanto así que ya tiene más partidos por delante en el Mundial 2026. La mexicana repetirá como cuarta árbitra en el Inglaterra vs Croacia y luego en el Estados Unidos vs Australia. ¡Qué chido!

Katia Itzel García y Sandra Ramírez en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Siguen las designaciones para Katia Itzel García en el Mundial 2026

Por si no tienes el dato a la mano, descuida, aquí va: El Inglaterra vs Croacia se juega este miércoles 17 de junio, mientras que el Estados Unidos vs Australia es el viernes 19. En ambos volverá a estar acompañada por Sandra Ramírez como asistente de reserva.

Debemos estar muy orgullosos, pues el primero es un partidazo entre dos selecciones de mucha calidad en Europa; apenas en 2018 fue semifinal de una Copa del Mundo.

Y por otro lado, que designen a una árbitra mexicana para rifarse en el juego de uno de los anfitriones del Mundial 2026 (el anfitrión principal, hay que decirlo), habla de la confianza que la FIFA tiene en ella.

Inglaterra vs Croacia | miércoles 17 de junio, 14:00 horas | Canal 5 y Azteca 7 de televisión abierta.

Estados Unidos vs Australia | viernes 19 de junio, 13:00 horas | ViX

Katia Itzel García en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Todos los partidos de Katia Itzel García en el Mundial 2026

Ojalá que pronto caiga la primera designación para Katia Itzel como árbitra central. ¡Sería histórico!

Mientras tanto, va el recuento de los partidos que lleva en la Copa del Mundo , que de momento son tres.