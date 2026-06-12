Lo que necesitas saber:

César Ramos pitará su octavo partido de un Mundial, mientras que Katia Itzel García hará su debut en una Copa del Mundo

César Ramos y Katia Itzel García llevan el estandarte del arbitraje mexicano en el Mundial 2026. Y sí, ambos tienen ya su primera designación en la Copa del Mundo.

¿Para qué partidos? ¿Cuándo son? ¿Dónde verlos? Ya sabes que aquí nos encanta responder a las preguntas de la afición.

César Ramos será uno de los árbitros en el mundial 2026
Foto: Osvaldo Aguilar (MexSport)

César Ramos debuta como árbitro central en el Mundial 2026 en Irán vs Nueva Zelanda

Vamos primero con César Arturo Ramos. Para él pitar en una Copa del Mundo ya es algo que se le da natural y se rifará en el Irán vs Nueva Zelanda. ¡Será ya su octavo partido de un Mundial!

La selección iraní se anda ganando el cariño de México por eso de que están en Tijuana y qué chido que sea un mexicano quien les pite en su debut. Además, César Ramos estará acompañado por los también mexicanos Alberto Morín y Marco Bisguerra como asistentes.

César Arturo Ramos, Marco Bisguerra y Alberto Morín
Fotografía @Arbitraje_MX vía X

Katia Itzel García y un gran primer partido del Mundial 2026 en Países Bajos vs Japón

Ahora sí vamos con la histórica Katia Itzel. Su debut en el Mundial 2026 será en un auténtico partidazo: el Países Bajos vs Japón que promete definir el rumbo del Grupo F.

Ojo, ella no trabajará todavía como central, pues fue designada como cuarta árbitra del encuentro. Y no, no es la primera árbitra mexicana que se rifa como parte del cuerpo arbitral en un Mundial (ese honor lo consiguió Karen Díaz en Qatar 2022), pero no deja de ser importante verla por primera vez este 2026.

  • El Países Bajos vs Japón se juega el domingo 14 de junio en Dallas.
  • Empieza a las 14:00 horas y pasará por televisión abierta en Canal 5 y Azteca 7.

Katia Itzel García también estará acompañada por una compatriota, pues junto a ella, Sandra Ramírez también hará su debut en el Mundial 2026 como asistente reserva. ¡El arbitraje mexicano inicia su aventura!

Katia Itzel García encabeza arbitraje mexicano para el Arsenal vs Corinthians femenil
Katia Itzel García, Karen Díaz y Sandra Ramírez / Foto: Carlos López, MexSport

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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