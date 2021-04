¿Quién es Kayky Chagas, la joya brasileña que irá al Manchester City?

La historia del futbol indica que Brasil es un gran semillero de talento. Figuras como Pelé, Ronaldo y Neymar ya tienen un nuevo sucesor: Kayky Chagas, un joven de 17 años que pronto se incorporará al Manchester City.

En busca de seguir los pasos de aquellos que dejaron huella y crear su propio legado, el atacante ya tiene garantizado fichar con el club inglés. Sin embargo, todavía faltan algunos meses para que viaje al Viejo Continente.

“Estamos encantados de confirmar que alcanzamos un acuerdo con Fluminense para una futura transferencia de Kayky. El joven delantero se quedará con Fluminense hasta que termine la temporada brasileña“, explicó el City.

We are delighted to confirm we have reached an agreement with Fluminese regarding the future transfer of Kayky. The teenage forward will remain with Fluminese until the end of the Brazilian season.

