Cambios en los equipos tras la baja de Kevin Durant del All-Star Game

¡Kevin Durant no va al All-Star Game de la NBA! ☹️ A un par de semanas de la fiesta anual de la NBA, se confirmó la baja del jugador de los Brooklyn Nets y que además era el capitán del equipo conformado por jugadores del Este, al menos en la quinteta titular.

Los pronósticos indicaban que Kevin Durant podría superar una lesión antes del 7 de marzo, por lo que no estaría disponible para el All-Star Game, que se disputará en el Atlanta.

Durant sufrió una distención en el tendón de la corva izquierda, razón por la que se ha perdido los últimos seis juegos con Brooklyn y un nuevo reporte médico estableció que la evolución necesitará un periodo más extenso para su recuperación, después del 7 de marzo.

“Las últimas imágenes proporcionaron una imagen más clara del tendón de la corva y, aunque confiamos en que Durant regresará a toda fuerza, este tiempo de recuperación adicional le permitirá rendir al nivel en el que ha jugado esta temporada una vez regrese”, indica el comunicado de los Nets, que a la vez detalló que Durant tendrá otra evaluación durante el receso de la primera parte de la temporada.

Tras la baja de Kevin Durant, Giannis Antetokounmpo pasará a ser el capitán del equipo que comandaba el jugador de los Nets y para cubrir su baja, fue llamado el jugador de los Pelicans, Damanta Saboins.

Indiana @Pacers Forward @Dsabonis11 has been named by NBA Commissioner Adam Silver to replace injured Nets Forward Kevin Durant in the 2021 #NBAAllStar Game. pic.twitter.com/aSkWTI1Asf

— #NBAAllStar (@NBAAllStar) February 26, 2021