¡Ya se armó! Fecha y horarios para el All-Star Game 2021 de la NBA

Pese a las declaraciones de la alcaldesa de Atlanta, quien se manifestaba en contra del evento, la NBA confirmó la celebración del All-Star Game en la ciudad en la que juegan los Hawks el domingo 7 de marzo.

A través de un comunicado, la NBA confirmó fecha, formato y horarios de su fiesta anual, la cual se llevará a cabo en la State Farm Arena, donde las actividades se realizarán en un ambiente similar al de la burbuja de Orlando.

Para reducir los riesgos de contagio, la NBA facilitará a los jugadores y entrenadores el transporte privado para trasladarse a Atlanta y después de terminar el evento para que puedan reintegrarse a sus respectivos equipos.

En Atlanta, los participantes del All-Star permanecerán en un hotel y se aplicarán “pruebas PCR mejoradas”.

Respecto a las preocupaciones manifestadas por las autoridades de la ciudad de Atlanta, la NBA anunció y dejó claro que para esta edición “no habrá actividades para aficionados, eventos con boleto ni funciones de hospitalidad como parte del All-Star”.

NBA All-Star 2021 to feature the Game and Skills competitions on one night for the first time on March 7. The NBA and NBPA are committing more than $2.5M toward HBCUs and provide support and awareness around equity and access to COVID-19 relief and vaccines.

A THREAD ⤵️ pic.twitter.com/doU1zWuuJq

— NBA (@NBA) February 18, 2021