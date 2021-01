Las burlas de Khabib Nurmagomedov a McGregor: “Cuando usas a niños de sparrings”

Khabib Nurmagomedov se encargó de rematar a Conor McGregor después de la pelea frente al estadounidense Dustin Poirier, quien cobró revancha de la derrota sufrida ante el irlandés en 2014.

Poirier mandó a la lona a ‘The Notorius’ en el segundo round

con un impactante golpe de derecha que desconectó al irlandés de este mundo, y con ello parece que se viene abajo la posibilidad de ver pronto un nuevo capítulo entre McGregor y Nurmagomedov.

Khabib derrotó a McGregor en una palea que dio de qué hablar por la derrota del irlandés y por la bronca que se armó después del combate, una vez que Nurmagomedov se salió del octágono para agredir al equipo de McGregor, quien a la vez era “atendido” por el equipo del ruso.

McGregor insistió antes de la pelea contra Poirier en que después de salir ganador, su próxima pelea sería contra Khabib, pero lo único que logró, además de memes, fue la burla del ruso, quien dedicó un mensaje en Twitter.

“Esto es lo que pasa cuando cambias de equipo, dejas a los sparring que te hicieron campeón y usas como sparring a niños pequeños, lejos de la realidad”, compartió el ruso.

This is what happened, when you change your team, leave the sparring partners who made you a champion and sparring with little kids, far away from reality.

— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) January 24, 2021