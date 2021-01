Connor McGregor y la revancha contra Khabib Nurmagomedo: “Estoy seguro que sucederá”

Connor McGregor peleará el sábado 23 de enero contra Dustin Poirier en e evento principal de UFC 257, y se encuentra hospedado en el mismo hotel que Khabib Nurmagomedov, en Abu Dhabi, por lo que la seguridad del lugar se encuentra alerta por un posible encuentro.

Khabib anunció su retiro en el mes de octubre, después de la defensa del título de peso ligero contra Justin Gaethje y se encuentra en Abu Dabhi para acompañar en la esquina a su primo, Umar, por lo que se ha nutrido la idea de un segunda capítulo entre McGregor y Nurmagomedov, después de una pelea que dejó los ánimos encendidos en 2018, tanto dentro como fuera del octágono.

¿Qué pasó en 2018?

McGregor y Khabib protagonizaron la pelea estelar del UFC 229 y el irlandés no sólo fue derrotado, sino sometido y humillado por el ruso, quien sorprendió a propios y extraños al salir del octágono para encarar en las tribunas al equipo de McGregor, quien dentro de la jaula fue agredido por integrantes del equipo de Khabib.

Ambos fueron suspendidos y multados, y las escenas dejaron las cosas sumamente encendidas, por lo que desde ese entonces una revancha ha provocado expectativas altas.

¿Por qué no han peleado de nuevo?

McGregor se ha manifestado a favor de un nuevo combate, pero el ruso no, por lo que el irlandés lo había tachado de cobarde, aspecto que cambió a partir de 2020, un año duro para Khabib Nurmagomedov, pues perdió a su padre el 3 de julio debido a complicaciones derivadas del coronavirus. En octubre peleó para cerrar el telón de su carrera.

Sin embargo, McGregor aseguró que pese al retiro actual de Khabib, la historia entre ambos no ha terminado y mantiene la esperanza de un nuevo combate.

“Es un negocio difícil. Han pasado cosas en su vida personal. No le deseo ningún mal. Ha pasado mucho tiempo. El mundo sabe que esta rivalidad no ha terminado. Esta guerra no ha terminado. El deporte y la gente necesitan que suceda. No voy a perseguirlo si él no la quiere. Y eso es todo. Mantendré la calma y seguiré adelante”, indicó el irlandés, de acuerdo con ESPN.

McGregor quiere el título de Khabib sí o sí

En caso de que el ruso se mantenga con la idea se seguir fuera de actividad, McGregor asegura el título de los pesos ligeros.

“Yo diría que si ese hombre continúa esquivando esto y eludiendo el compromiso de competir nuevamente, el título debería ser dejado vacante. Pero estoy seguro de que sucederá después de esta pelea. Estoy interesado en escuchar las excusas o lo que se dirá después de la pelea. Pero pronostico que el título será despojado“, declaró.