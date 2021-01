¡Koulibaly para Santa en el 2021! El gran gesto del defensor en las calles de Napolés

Pareciera que muchas veces los futbolistas no son consientes de la realidad en que viven, algunos jugadores a lo largo de la historia son conocidos por vivir en una realidad alterna de millones de dólares, fama y el sueño de juga futbol, pero existen otros caso donde la calidad humana se nota con continentes de distancia y es el caso de Kalidou Koulibaly defensa del Napoli y compañero del Chucky Lozano.

Gestos como el que realizó Koulibaly con unas personas en las calles de Napolés, son algo que se agradecen en el mundo del futbol y no es la primera vez que deja entrever su gran corazón, ya que previamente ha tenido actitudes que son para enmarcar.

En Italia están atacando las bajas temperaturas y una de las más bajas que se esperan es de -2 grados centígrados, por lo que Koulibaly no dudo en regalar abrigos a un grupo de inmigrantes al estacionar su automóvil en un semáforo en calles de la ciudad italiana.

Kalidou Koulibaly has been applauded for his kind gesture after he gave his Napoli jackets to his fellow citizens to get them sheltered from the cold. 🙏#RoyalSports pic.twitter.com/W0dfg7m9QD

— Fancy Di Maria (@FancyDiMaria_) January 26, 2021