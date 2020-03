El mismo día en que el comisionado de la NBA, Adam Silver, explicó los tres escenarios para reactivar la liga, los Lakers confirmaron que dos de sus jugadores han dado positivo por coronavirus, casi una semana después de que el torneo fuera suspendido por el caso de Rudy Gobert.

Los dos jugadores de los Lakers habrían sido contagiados el 10 de marzo, durante el último partido que alcanzaron a disputar antes de la suspensión de la NBA, frente a los Brooklyn Nets.

El equipo neoyorquino reportó el 17 de marzo que cuatro de sus jugadores, incluido Kevin Durant, habían arrojado positivo por coronavirus, por lo que se hicieron pruebas a jugadores de los Lakers, que estuvieron en contacto con los infectados y el resultado fue dos positivos.

La franquicia angelina no reveló los nombres de los jugadores afectados, pero explicó que son casos asintomáticos, por lo que las instalaciones fueron cerradas y los jugadores harán cuarentena en sus casas.

We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2020