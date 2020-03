El coronavirus ha pasado de ser una simple amenaza a una completa realidad, luego de que se confirmara coronavirus en Rudy Gobert, jugador del Jazz de Utah, lo que obligó a la cancelación del partido contra Oklahoma Thunder.

Breaking: The Thunder-Jazz game has been postponed to a later date, per the NBA. pic.twitter.com/4z8liN5Kra

— SportsCenter (@SportsCenter) March 12, 2020