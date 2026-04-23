Lo que necesitas saber: De acuerdo con el Barcelona, Lamine Yamal llegará al Mundial 2026 sin problema.

El Barcelona confirmó que Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda. La mala noticia: se pierde el resto de la temporada de LaLiga, la buena; todo indica que llegará sin problema al Mundial 2026.

Seguramente el diagnóstico tranquiliza un poco a la Selección de España; sin embargo, se mantendrán muy al pendiente de la recuperación de su joven estrella.

¿Qué le pasó? Lamine salió lesionado del partido contra el Celta de Vigo del miércoles 24 de abril, tras marcar el gol de la victoria.

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¿Qué lesión tiene Lamine Yamal?

Después de varios rumores, que ponían en duda la participación de Lamine Yamal en el Mundial 2026, el Barcelona confirmó que se trata de una lesión en el bíceps femoral, que lo tendrá fuera de actividad durante varias semanas.

“Las pruebas realizadas han confirmado que el jugador del primer equipo Lamine Yamal tiene una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda“.

Aunque el club no reveló la gravedad de la lesión, por el tiempo de recuperación podemos sospechar que se trata de una de Grado II, misma que requiere un tratamiento de 4 a 6 semanas.

“El jugador seguirá un tratamiento conservador. Lamine Yamal se perderá lo que resta de la temporada y está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial“.

Así que todo parece indicar que Lamine llegará sin problemas al Mundial 2026 con España.

¿Qué le pasó a Lamine Yamal?

Al Barcelona le salió bastante cara la victoria sobre el Celta de Vigo. Si bien Lamine Yamal marcó el gol de la victoria desde los once pasos, se fue lesionado del campo después de cobrar el penal.

El delantero español sintió una molestia en la pierna izquierda que ni siquiera lo dejó continuar en el partido, por lo que tuvo ser sustituido por Roony Bardghji. Aunque el conjunto culé mantuvo la ventaja y sumó los tres puntos, la preocupación se centro en el estado de salud de Lamine.

“Esta lesión me deja fuera del campo en el momento que más quería estar, y duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita. Pero creo en ellos y sé que van a dejarse el alma en cada partido“, escribió Yamal en su cuenta de Instagram.

Ningún jugador quiere lesionarse a menos de 50 días de que arranque el Mundial 2026.