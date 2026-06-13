¡México brilla en la Copa del Mundo! Equipo de Tiro con Arco gana 5 medallas el mismo día

Lo que necesitas saber: Primera vez que un equipo mexicano gana medalla en cada prueba de una misma modalidad en Copa del Mundo

Aunque el futbol es el más popular en nuestro país, los mejores resultados del deporte mexicano suelen llegar en copas del mundo de otras disciplinas, como el Tiro con Arco.

Lo decimos porque este 13 de junio debe quedar en la memoria de la afición para siempre: el equipo de Tiro con Arco se colgó 5 medallas en la Copa del Mundo y es la primera vez en la historia que México gana presea en cada prueba de una misma modalidad en el evento. ¡Increíble!

Foto: @conadeoficial (vía X)

Equipo mexicano de Tiro con Arco se rifa en la Copa del Mundo con 5 medallas

La ciudad de Antalya, en Turquía, ya conoce muy bien a las y los arqueros mexicanos. Compitieron en 5 pruebas de arco compuesto, ¡y en las 5 consiguieron medalla!

Lo dicho, nunca en la historia un equipo mexicano había conseguido medalla en todas las pruebas de una misma modalidad, en este caso el arco compuesto, según reporta la cuenta de Olimpismo Mexicano. Y sí, el arco compuesto es el mismo que hará su debut en los próximos Juegos Olímpicos … ¡Cómo no nos vamos a ilusionar con al menos una medalla olímpica en Los Ángeles!.

Pero vamos con las heroínas y los héroes que hicieron posible esta hazaña. El equipo encabezado por Andrea Becerra se colgó un oro, dos de plata y dos más de bronce:

Andrea Becerra, oro en individual femenino.

oro en individual femenino. Andrea Becerra, Dafne Quintero y Adriana Castillo, plata en equipo femenil.

plata en equipo femenil. Sebastián García, plata en individual masculino.

plata en individual masculino. Andrea Becerra y Sebastián García, bronce en equipo mixto.

bronce en equipo mixto. Sebastián García, Máximo Méndez y Rodrigo González, bronce en equipo varonil.

Foto: @conadeoficial

Foto: @conadeoficial

Andrea Becerra, la mejor del mundo en arco compuesto, se llevó tres medallas

Todo el equipo se rifó en la Copa del Mundo, pero seguro ellas y ellos son los primeros que saben que Andrea Becerra merece mención especial.

Seguro lo notaste, pero debemos resaltarlo como amerita: ¡Ella ganó tres medallas en la Copa del Mundo de Tiro con Arco! No es poca cosa, pues estamos hablando de que retoma su lugar como campeona del mundo y revalida ese primer lugar en el ranking de arco compuesto (aquí te contamos más sobre su historia de vida y superación).

En pocas palabras, la mejor atleta de una disciplina a nivel mundial se llama Andrea Becerra y es mexicana.

“Estoy muy contenta, emocionada, Todavía temblando un poquito, pero muy contenta”, dijo la arquera mexicana tras llevarse la medalla de oro individualmente.

Sin duda, desde hoy y hasta que alguien pueda derrotarla en Los Ángeles, Andrea Becerra va como esperanza de medalla para México en los próximos Juegos Olímpicos. Y aunque no llegara a conseguirla, seguro nos seguirá representando de forma increíble en cada competencia que se le presente.