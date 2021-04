Las (próximas) gasolineras del ‘Canelo’ Álvarez y el trago amargo que vivió en el secuestro de su hermano

Saúl Álvarez no sólo es uno de los mejores boxeadores en la historia del boxeo mexicano, pero también ha demostrado ser uno de los personajes más altruistas al ayudar a sinfin de personas en sus enfermedades, pero hay mucho más, pues es un empresario sumamente exitoso.

“Cada 3 meses tengo entre 4 y 5 millones de dólares. Tengo para retirarme ahorita y no tengo problema. Estoy por abrir entre 90 y 100 gasolineras aquí en México. Se van a llamar Canelo Enery, que tu vayas a echar gasolina, que todo sea de Canelo“, dijo sobre sus ganancias.

Sin importar que el boxeador mexicano tiene un origen humilde, ha sabido emprender sus negocios, no por nada recibe tal cantidad de dinero trimestral. Las bienes raíces es uno de los negocios en los que ha depositado parte de su fortuna.

“No me gusta arriesgar todo el dinero, tienes que ser inteligente. Cuando tú arriesgas algo, arriesgas para ganar, pero tampoco no soy tonto, puedes tener rápido mucho dinero o rápido puedes no tener nada“, sobre la manera en que ‘Canelo’ invierte su dinero.

Víctima del crimen organizado con el secuestro de su hermano

El tema de la delincuencia en México es de todos conocido, pues desafortunadamente nuestro país es uno de los primeros en el mundo. De la violencia nadie está seguro ni aunque seas un gran deportista exitoso y le tocó vivir un desafortunado momento al ‘Canelo’ Álvarez.

Uno de sus familiares directos fue víctima del crimen organizado, pues en 2018 su hermano fue secuestrado en México y fue el mismo ‘Canelo’ Álvarez quien tuvo que negociar con los delincuentes para poder tener de regreso a su cosanguíneo.

En una entrevista para el programa In Depth with Graham Bensinger, el púgil mexicano admitió que su familia vivió este penoso encuentro con la delincuencia en México y todo esto sucedió días antes de su pelea en contra de Rocky Fielding.

A su arribo a Nueva York para la pelea pactada recibió la llamada que nadie quisiera recibir y era la noticia de que uno de sus hermanos mayores había sido secuestrado. ‘Canelo’ Álvarez hizo las negociaciones para traer de regreso a casa a su hermano.

“Por teléfono, negocié todo. Negocié todo para su liberación. Durante tres días, negocié con esos cabrones para que lo dejaran ir. ¡Tres días!“, dijo ‘Canelo’ en la entrevista. Afortunadadamente para el boxeador y su familia, su hermano pudo regresar sano y salvo.

Todo el tema del secuestro que vivió ‘Canelo’ Álvarez y su familia, fue sin que la policía supiera del caso, pues el púgil tiene la creencia de que algunos de la fuerza policial pudieron haber estado involucrados en el secuestro de su hermano.

“Es por eso que ya no estoy mucho tiempo aquí en México, porque no es seguro“, aseguró ‘Canelo’ y admitió que le gustaría tener a toda su familia en Estados Unidos, pero que no puede hacerlo porque ellos tienen su vida en nuestro país.

Relación con Oscar de la Hoya

Oscar de la Hoya y ‘Canelo’ Álvarez fue en algún momento una de las relaciones laborales más exitosas del mundo del boxeo, pero todo llegó a su fin y ambos se vieron enfrentados en los juzgados por algunos acuerdos contractuales que ‘Canelo’ mencionaba no conocer.

La relación se vino abajo cuando Oscar de la Hoya y Golden Boy Promotions acordaron con DAZN para una nueva pelea entre ‘Canelo’ y Golovkin, pero el mexicano ganaría la misma cantidad de dinero, cuestión que el boxeador desconocía como comenta en la entrevista para Graham Bensinger.

“Yo siempre he sido una persona muy leal y siempre lo fui con Golden Boy. Los que están en Golden Boy sólo quieren ver su beneficio y no el de los peleadores. No hay lealtad en Oscar de la Hoya, ni siquiera conocen eso“, señaló Álvarez sobre de la Hoya y Golde Boy.