Corazón enorme! Todas las veces que ‘Canelo’ se ha ofrecido para ayudar con donaciones

‘Canelo’ Álvarez ha demostrado su gran talento dentro de un ring de boxeo, su calidad lo ha posicionado como uno de los mejores boxeadores de nuestra generación y no de los mejores mexicanos en la historia, pero su calidad humana supera aún más a todo el palmarés que pueda conseguir como boxeador profesional.

Han sido demasiadas las veces que se ha dedicado a ayudar a la gente que necesita de su ayuda y esos gestos lo ponen no sólo como uno de los mejores boxeadores. ‘Canelo’ Álvarez ayudó a una pequeña niña y a su madre en un momento complicado de salud.

Un video en redes sociales apareció con una petición hacia ‘Canelo’ Álvarez y casi como señal de Batman en el cielo, el púgil apareció para ayudar a la pequeña niña. En la publicación de redes sociales, le pedían a Saúl algún artículo para poderlo rifar.

La rifa sería para ayudar a la mamá de la pequeña niña, que padecía un tumor cerebral y requiere una operación para poder remover el tumor que la aqueja. La respuesta sería satisfactoria y les solicitó una dirección para poder mandarles lo que solicitaban y sin suero del súper soldado.

Para la operación la familia requiere 1 millón de pesos y gracias las muestras de apoyo de Saúl Álvarez y de toda la comunidad en Twitter, la familia ha podido recaudar casi 400 mil 000 pesos. Linda, quien es la madre de la pequeña que solicitó ayuda a ‘Canelo’ Álvarez.

No tengo palabras exactas para decirles gracias a todos y cada uno de los serés humanos maravillosos atrás de la pantalla, sin ustedes no estaríamos donde estamos ❤️ GRACIAS INFINITAS 🥳🤞

400k ya casi llegamos a la meta de 1MDP 🥳❤️ pic.twitter.com/jr5GPu0vFe — Va Por Linda (@VaPorLinda1) April 9, 2021

‘Canelo’ Álvarez y sus gestos de ayuda

Sin duda alguna, la garra mexicana, una derecha implacable y una voluntad de hierro caracterizan a Saúl ‘Canelo’ Álvarez dentro del ring, pero su mejor cualidad está en el gran corazón que posee, así que enumeraremos algunas veces que se ha dedicado a ayudar.

‘Canelo’ Álvarez apareció para apoyar a Sahiye Cruz Villegas

Una mujer que se presentó con la urgencia de un trasplante y que subió un video caracterizada como el Canelo para contactarlo. “En esta ocasión me caracterizo de Canelo para hacer un llamado a su corazón… Es muy cansado estarme sometiendo a hemodiálisis, cada vez mi cuerpo aguanta menos y puede haber repercusiones, por eso es necesario que me hagan un trasplante“, dijo.

Por favor ayúdenme a dar RT y arrobar para que este vídeo llegue a @Canelo. Es un vídeo para poder seguir viviendo ❤️ pic.twitter.com/y1BBheWMFA — Sahiye Cruz Villegas (@sah_ye) March 25, 2021

Adamary Guadalupe Sánchez le hizo una petición al peleador mexicano

Fue una firma para poder rifar unos guantos y poder costear sus gastos médicos, pero primero le deseo suerte en su pelea. “Hola, Saúl Álvarez, no sabes lo emocionada que estoy por tu nueva pelea. Me has hecho la niña más feliz del mundo, te deseo muy buena suerte y yo sé que vas a ganar esta pelea”.

“Aprovechado este video te iba a decir que si usted me daba permiso que mis papás me compren unos guantes que usted me los firme y yo poder rifarlos, para yo pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que yo necesito para poder caminar”, le dijo Adamary.

‘Canelo’ Álvarez no tardó en responder y se puso en contacto con la familia de Adamary para poder costear todos los gastos de terapias y que pudiera volver a caminar.

👏 Saúl @Canelo Álvarez le paga el tratamiento a Adamary Guadalupe una de sus fans para que pueda caminar

‘Si antes era tu fan, ahora eres mi Ángel de la Guarda’ 🎥 Gancho Al Hígado pic.twitter.com/kf1HybjrIY — Periódico Unnimedios (@UnnimediosMx) November 16, 2020

La asociación ‘Nariz Roja A.C.’ solicitó el apoyo del ‘Canelo’

“Amigo Canelo: has ayudado mucho y hoy te necesitamos más que nunca para comprar medicina para los niños con cáncer. Ayúdanos con tu donativo. Vamos a tumbar al cáncer otra vez. Gracias, campeón”.

Una vez más, la respuesta no tardó en llegar y con gusto se dedicó a ayudarlos y que se iba a comunicar con su equipo para hablar con la asociación y ver qué necesitaban.

Amigo @Canelo has ayudado mucho y hoy te necesitamos más que nunca para comprar medicina para los niños con cáncer ayúdanos con tu donativo y compartiendo el link https://t.co/FeMyfK4uHz vamos a tumbar al cáncer otra vez !! Gracias Campeón pic.twitter.com/pK0KU7GrSc — NARIZ ROJA AC (@NARIZROJAAC) February 12, 2020

Son incontables la veces que Saúl Álvarez ha demostrado su humildad con acciones como la de ayudar a las personas que más lo necesitan, poniendo el ejemplo para todos. David Antolín es otros de los casos que ‘Canelo’ ha ayudado de primera mano, pues requería un transplante de pulmón y Saúl no dudo en apoyarlo.

No sólo personas con alguna enfermadad han visto la caridad de Saúl Álvarez, pueblos enteros también han sido apoyados por el boxeador mexicano y nos referimos al poblado de Quechultenango, Guerrero. Pues el púgil llegó a Chilpancingo para entregarle a la gente material de construcción y así ayudar a los pobladores damnificados por las fuertes lluvias que aquejaron.

Ya es tiempo d hacer algo más por el estado de guerrero, Algo más q mandar víveres la gente necesita más q eso VAMOS MÉXICO LINDO Y QUERIDO! — Canelo Alvarez (@Canelo) October 1, 2013

El sismo del 19 de septiembre de 2017

Sin duda, fue uno de los acontecimientos que nos marcaron a todos los capitalinos que lo vivimos. La ciudad de México convulsionó tras el sismo, pero una fuerza que nos salió del pecho ayudamos a todas y cada una de las personas que lo necesitara en los diferentes puntos de la capital.

Todo México se levantó para ayudarnos y desde todos los estados del país, la fuerza y vivires no faltaron. Como era de esperarse, ‘Canelo’ fue uno de los que apoyó personalmente y fue hasta las instalaciones del DIF en Guadalajara para escribir mensajes de aliento en las donaciones en especie que realizó y fue hasta que donara la cantidad de un millón de dólares.

Nueva donación para la Asociación Nariz Roja

Después de un 2021 lleno de éxito, ‘Canelo’ Álvarez se convirtió en campeón indiscutido de la división de peso super mediano. Pero para el púgil mexicano hay mucho más que el boxeo en la vida y siempre se han visto sus ganas de ayudar a la gente, sobre todo a Nariz Roja, una de las asociaciones que más ha ayudado.

“Gracias ‘Canelo’ por una y otra vez que has abierto tu corazón a los campeones que luchan contra el cáncer, eres el #Milagro de muchos niños y mujeres. Eres un Campeón de la vida !!“, fue el mensaje que puso la cuenta de la asociación en agradecimiento al boxeador.

Nada más ni nada menos, que el ‘Canelo’ Álvarez donó un millón de pesos fueron los que donó el boxeador a Nariz Roja, demostrando que el corazón es más fuerte que los puños y vaya que los puños del ‘Canelo’ tienen mucho poder.