La denuncia contra LeBron James por ejercer como agente de jugadores

Una vez logrado el título en la NBA, los Lakers no quieren dejar el trono, por lo que se dice que buscan un refuerzo de peso que convierta a la dupla formada por LeBron James y Anthony Davis en un tridente, y todo indica que el jugador elegido sería Chris Paul.

Pero además, la franquicia angelina debe buscar jugadores para recomponer la banca, ya que varios elementos terminan contrato y en esa búsqueda ha salido manchado LeBron James, a quien han denunciado por ejercer como agente de manera ilegal.

Precisamente un agente de jugadores, quien se mantiene en anonimato, compartió en una publicación cómo opera la estrella de los Lakers para reclutar jugadores sacándole jugo a su poder mediático y con Rick Paul, el agente de LeBron, como su supuesto cómplice.

“Lo peor que está haciendo LeBron es forzar este poder con Rick Paul. Él es un jugador, pero tiene destreza en el espacio de los medios. Su compañía Spring Hill es increíble, hace películas y muchos proyectos. Me encanta eso. Pero ahora que se ha metido en el juego de los agentes, esa es la realidad, es ilegal que un jugador, especialmente si estás en el estado de California, tenga una licencia para representar talentos”.

An anonymous agent goes off on LeBron James and Rich Paul for costing Klutch clients millions of dollars

“It’s illegal for a player, particularly if you’re in the state of California, to be licensed to represent talent.”

(Via The Athletic https://t.co/PpQ9jzv3Sd) pic.twitter.com/0gHHTHULIT

— NBA Central (@TheNBACentral) October 22, 2020