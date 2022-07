En la NBA existen grandes rivalidades que han construido la historia del basquetbol en los Estados Unidos. Lakers y Celtics es una de ellas, que actualmente está encendida con Lebron James vs fans de Boston.

Se sabe que los Lakers y los Celtics no se quieren nada nadita, y actualmente LeBron James es jugador del equipo de Los Ángeles, por lo que, la rivalidad con los de Boston está más que cantada.

Peeeeeero, esto no sólo es porque juega con los Lakers, la enemistad entre los fans de los Celtics y LeBron James ya lleva más de una década, porque hay un incidente que el ‘King’ no olvida.

En el programa “The Shop”, LeBron James recordó cuando los fans de los Celtics lo llenaron de bebida -esperemos que haya sido eso y no agua de riñón- durante las Finales de la Conferencia Este.

Y fue en este mismo programa que reveló porque odia a los fanáticos de los Celtics, así que, no se guardó ni un comentario acerca de esto: “Porque son racistas“.

Las palabras de LeBron James sobre los fans de los Celtics

Sabemos que LeBron James en su vida y en su estilo de juego en la duela, le gusta ser bastante ir al ataque, por lo que después de argumentar que los fans de Boston son racistas, agregó.

“Dirán cualquier cosa. Y está bien. Es mi vida, carajo. He estado lidiando con eso toda mi vida. No me importa. Lo escucho. Si escucho alguien cerca, los reviso muy rápido, luego paso al juego. Van a decir lo que sea que quieran decir“.

Otros basquetbolistas apoyan la teoría del basquetbolista

La cosa es que, LeBron James no está solo en esta acusación sobre los fans de los Celtics, por lo menos Klay Thompson también se ha quejado de los aficionados de esta histórica franquicia.

“Hemos jugado frente a fanáticos groseros antes. Tirando bombas con niños en la multitud. Muy elegante. Buen trabajo, Boston” declaraciones de Klay Thompson tomadas de TMZ.

