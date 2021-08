¿Por qué es importante el legado de Carli Lloyd en la Selección Femenil de Estados Unidos?

Decir adiós nunca es fácil, pero hay figuras en el deporte que tienen una gran despedida más que merecida. Carli Lloyd, delantera del Gotham FC y la Selección Femenil de Estados Unidos, anunció su retiro después de 22 años de carrera.

Con 39 años de edad, dejará un hueco difícil de llenar a nivel de clubes o internacional. Presume participación y campeonatos en los torneos más importantes del mundo, así como un lugar irremplazable en temas sociales como la lucha por la igualdad de género.

La misma Selección Femenil de Estados Unidos la define como “la jugadora con mayor impacto y una de las mejores futbolistas en la historia del USWNT“. Y no es para menos. Desde su apoyo como líder, hasta los títulos y las medallas conseguidas, trascendieron las canchas e influenciaron a millones de aficionadas en todo el mundo.

“Cuando llegué a la selección en 2005, mis objetivos eran ser la jugadora de futbol más completa que pudiera y ayudar al equipo a ganar campeonatos. Cada día que salía al campo, jugaba como si fuera mi último partido. Nunca quise dar nada por sentado, especialmente sabiendo lo difícil que es permanecer en la cima“, dijo Lloyd al anunciar su retiro.

Los últimos partidos de Carli Lloyd con el conjunto de las Barras y las Estrellas están muy cerca. Las dirigidas por Vlatko Andonovski tendrán 4 encuentros durante el otoño, dos en septiembre y dos en octubre; con rivales y fechas por confirmar, representarán el adiós de la también mediocampista.

One of the best to ever wear the Crest 🇺🇸⚽️ #ThankYouCarli pic.twitter.com/tnzR5GvJnm

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) August 16, 2021