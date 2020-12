¿Quiénes son los cinco jugadores de León que no superan el 1.69m de estatura?

León se ha destacado por jugar el mejor futbol en México en los últimos dos años. Se ha convertido en un equipo que pelea los primeros tres lugares en el torneo regular e impuso un récord invicto en el torneo Apertura 2019, en el cual se le fue el título en la Final contra Tigres, en gran parte tras perder a Ángel Mena, uno de sus pilares, por una lesión.

La Fiera ha adoptado un estilo de juego marcado en la posesión de balón, atracción de marca y mucho toque a ras de césped, en gran parte porque cuenta con una de las plantillas de menor estatura en la Liga MX, con al menos cinco jugadores que no superan el 1.69m.

El tamaño no importa en León

Pero quien diga que este aspecto es un problema, se equivoca, y en el futbol sobran casos de jugadores talentosos que lograron sobreponerse a las diferencias de estatura y el ejemplo más claro fue Diego Armando Maradona, quien con 1.64 centímetros de estatura, dejó en el suelo a media docena de ingleses en el Mundial de México 1986.

“Creo que nosotros, los pequeños, tenemos varias ventajas: somos más astutos y tenemos mejor balance. El futbol no debería ser entendido por su altura o la psicología, el deporte debe ser juzgado por sus sentimientos, por su pasión y, claro, por la técnica”, indicó Maradona en una entrevista a la revista británica Four Four Two.

Ignacio Ambriz, técnico del León, ha gestionado con éxito este aspecto y para la serie contra Chivas sacrificó al delantero Emmanuel Giglioti, de 1.83 metros, por un hombre de menor estatura, Joel Campbell, de 1.78 y quien decidió la serie.

Los cinco pequeños gigantes del León

León sólo cuenta con tres torres, quienes custodian la defensa central y la portería, estamos hablando de Rodolfo Cota (1.88), Stiven Barreiro (el más alto del plantel con 1.89) y Andrés Mosquera (1.78). A partir de ahí, Ambriz distribuye a los hombres de menor estatura por las bandas y en medio campo.

Fernando Navarro

Marcó el primer gol en la serie contra Chivas. Mide 1.68 metros y juega como lateral derecho, aunque también se desempeña como volante, lo que le permite entrar al área en distintas ocasiones por sorpresa. Su convocatoria a la Selección Mexicana ha tardado, pero el ‘Tata’ Martino le sigue la pista.

Ver en YouTube

William Tesillo

Es el encargado del costado izquierdo y mide 1.66. Defiende y ataca por igual. Desde ese costado suele mandar centros, generalmente a media altura, como el que le puso a Fernando Navarro en el partido de vuelta contra Puebla y que terminó en autogol.

Ver en YouTube

Luis Montes, el jefe de La Fiera

Con 1.68 metros de estatura es el hombre que maneja los hilos en León. Es el corazón del medio campo y el capitán de los esmeraldas. Es un jugador sumamente rápido y con un toque de balón privilegiado, además cuenta con una visión sumamente destacada que le permite mandar balones filtrados que rompen cualquier esquema defensivo.

Ángel Mena

Tal vez es el mejor jugador ecuatoriano de la actualidad y tal vez el jugador más talentosos que dejó ir Cruz Azul, equipo al que arribó al futbol mexicano. En León se ha convertido en una especie de socio de Luis Montes, aunque también suele hacer diferencia por si solo con su 1.68.

Fue el jugador que le dio la asistencia a Joel Campbell en el primer gol de la vuelta contra Chivas.

Ver en YouTube

Jean Meneses

El chileno acaba de renovar contrato con León con su 1.66 de estatura y juega por el costado izquierdo, en el que suele combinarse tanto con Tesillo como con Montes. Por la pacerla izquierda suele destacarse no sólo por el buen toque de balón, sino por encarar, y lo hace tanto para desbordar por la banda como para recortar hacia el centro, que es por donde más hace daño.

Contra todo esto tendrá que lidiar Pumas, que cuenta con un solo jugador con estas características físicas, Juan Manuel Iturbe, de 1.69. El resto del plantel auriazul supera el 1.70.