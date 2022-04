La frustración de Lewis Hamilton por los problemas de Mercedes: “No hemos hecho ningún progreso”

El regreso de la Fórmula 1 ha sido difícil para varios equipos, especialmente para Mercedes. Lewis Hamilton y compañía se acostumbraron a ganar casi con facilidad, por lo que estar lejos de la pelea por los campeonatos es un tema raro más que complicado.

El británico y siete veces campeón no pierde la esperanza de mejorar hasta volver a competir; sin embargo, considera que la calificación del Gran Premio de Australia no es el mejor parámetro. Consciente de que seguramente Carlos Sainz estaría por delante de él y George Russell, Hamilton hizo un primer análisis de la tercera fecha del año.

“Es donde estoy (P5 para la largada). Hay un Ferrari que debería haber estado delante de nosotros, por lo que estoy agradecido por esa posición, no hemos hecho ningún progreso”, aseguró.

Más allá de la frustración que representa no mejorar, Lewis Hamilton confía en que el panorama mejorará en algún momento. Aun así, insistió en que vamos por la tercera carrera de 2022 y no hay indicios de un estirón real de la parte media de las clasificaciones, a lo más alto.

“No sé lo que viene todavía, pero estoy muy, muy esperanzado. Sé que todo el mundo está trabajando muy duro, pero hemos tenido tres carreras y ningún avance en esos tres grandes premios. Se necesita mucho tiempo para hacer cosas, diría que no hay nada emocionante por el momento”, agregó.

Hamilton “no se la pasa bien” con el W13 de Mercedes

La actualidad de Mercedes representa un sinfín de emociones, pero la realidad es que Lewis Hamilton no está cómodo con su monoplaza. Este no es ningún secreto y él mismo lo acepta; no obstante, destaca que sigue disfrutando del trabajo diario con toda la gente de la escudería.

“Me gustaría poder ser optimista, como si la próxima vez tuviéramos algo mejor, pero, por el momento, no lo tenemos. Es un segundo de distancia, es una brecha bastante grande, pero disfruto del papel de trabajar con el equipo. No me la paso bien pilotando este coche, pero sí con la colaboración, ayudar a los mecánicos, saber que hay una gran montaña que escalar, y manteniendo la esperanza, lo conseguiremos“, explicó Hamilton de cara a una carrera más.