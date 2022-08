El Gran Premio de Abu Dhabi en 2021 representó una definición de alarido para los campeonatos de Fórmula 1. Max Verstappen superó a Lewis Hamilton en la última vuelta y le arrebató la oportunidad de ser el piloto con más títulos en la historia.

Después de esta carrera, Hamilton se mantuvo en silencio durante meses. Hubo rumores sobre su retiro, Michael Masi quedó fuera del puesto de director de carrera y aun así, el británico regresó para pelear por más victorias en esta categoría.

Y después de casi 8 meses, Lewis Hamilton habló de ese episodio y todavía no encuentra la manera de definirlo. “No sé si realmente puedo poner en palabras la sensación que tuve. Fue uno de los momentos más difíciles que he tenido en mucho tiempo, diría yo“, declaró.

The final moments as @Max33Verstappen dramatically claims the title in Abu Dhabi – as heard on Dutch TV ???#AbuDhabiGP ?? #F1 pic.twitter.com/awvKIuKBOK — Formula 1 (@F1) December 14, 2021

El recuerdo de Lewis Hamilton en Abu Dhabi

Lewis Hamilton tuvo una extensa entrevista con Vanity Fair en la que si bien tocó varios temas, Abu Dhabi es la prioridad en lo deportivo. El siete veces campeón de Fórmula 1 recordó lo que vivió en su Mercedes esa noche y aceptó que sus temores se hicieron realidad.

“Ves que las cosas comienzan a desarrollarse y mis peores miedos empezaron a cobrar vida. Pensé, no hay forma de que me engañen. No hay forma. Eso no sucederá, seguramente no.

“Recuerdo que me senté con incredulidad. Me di cuenta que tenía que desabrocharme los cinturones, tenía que salir de ahí, encontrar la fuerza. No tenía fuerzas“, explicó Hamilton.

Además, insistió en que hubo algo mal con la decisión que tomó Masi para reanudar la carrera tras el safety car provocado por un choque de Nicholas Latifi. La reacción de Toto Wolff es histórica para los fans; sin embargo, en el monoplaza, Hamilton pensó de todo y su padre fue su consuelo.

“Yo sabía lo que había pasado. Sabía qué decisiones se habían tomado y por qué. Sabía que algo no estaba bien. Mi padre me abrazó y creo que me dijo ‘quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti’. Tener a tu padre abrazándote de esa manera es una de las cosas más profundas que he tenido. Especialmente porque no has crecido muchas veces teniendo eso“.

