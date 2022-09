Lewis Hamilton justificó sus insultos en la radio de Mercedes en Zandvoort: "Es mi pasión"

Mercedes pasó de ilusionarse con un doble podio en Países Bajos, a unas palabras bastante polémicas de Lewis Hamilton. El británico perdió el tercer lugar y el podio en las últimas vueltas, así que explotó ante la estrategia que tomó el equipo para cerrar la carrera.

“No puedo creer lo mucho que me jodieron esta carrera“, dijo Hamilton a través de la radio. Para no perder la costumbre, Toto Wolff terminó disculpándose con él y seguramente habrá una charla fuerte al interior en los próximos días e incluso horas.

“Lewis, siento que lo que hablamos por la mañana no funcionara. Era un riesgo, pero lo hablaremos nosotros en la oficina. Gracias, lo siento, no funcionó“, respondió el director de la escudería.

? HAMILTON EXPLOTA… NO LO PUEDE CREER



¡Russell rebasa a Lewis Hamilton! Y también Leclerc ❌



?‍? Se le está cayendo la carrera al británico#F1xFOX #DutchGP pic.twitter.com/omulFPssE2 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 4, 2022

La reflexión de Lewis Hamilton luego de los insultos

Uno pensaría que si Toto Wolff se desvive en disculpas con Hamilton, estas serían recíprocas. No obstante, el siete veces campeón del mundo se limitó a explicar que su reacción fue consecuencia de la pasión que se siente en Fórmula 1.

“No quiero disculparme en términos de mi pasión, así son las cosas. Hay muchas cosas positivas para llevarnos hoy, demasiados puntos positivos en todo el fin de semana. Por sin estamos peleando con los Red Bull y es un gran sentimiento.

“Quiero ir hacia adelante. Nuestras paradas en pits fueron increíbles, las mejores que hemos tenido. Cuando hicimos eso, dije: ‘Estos chicos están listos para esa victoria’. Pero no fuimos afortunados“, declaró Hamilton al terminar la carrera.

Getty Images

Por su parte, Toto Wolff también se limitó a decir que Lewis Hamilton no tiene la misma perspectiva que los estrategas de Mercedes para la toma de decisiones. Asimismo, reconoció que volverá a hacer las cosas de esta manera.

“Como piloto, dentro del coche, estás solo y no ves lo que está sucediendo. Discutimos en ese momento si nos arriesgábamos para tratar de ganar la carrera y sí, nos arriesgamos. Creíamos que los medios eran lo correcto. Al final no funcionó, pero prefiero correr el riesgo intentando ganar la carrera con Lewis en lugar de asumir terminar segundo y tercero“, agregó de acuerdo con Motorsport.

Getty Images