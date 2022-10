La FIA multó a Mercedes en Singapur por el piercing de Lewis Hamilton en la nariz

La temporada 2022 de la Fórmula 1 no ha sido la mejor para Lewis Hamilton, pero la conversación en su entorno no solo pasa por su desempeño en la pista. Al arrancar el año, la FIA impuso nuevas normal sobre el uso de joyería y piercings, algo que se relaciona directamente con el piloto británico.

No solo se trata de su estilo y los increíbles outfits que luce en el paddock. Lewis Hamilton tiene varias perforaciones en las orejas y la nariz, así que fue uno de los principales cuestionados sobre el tema.

Getty Images

En mayo, durante el Gran Premio de Miami, la FIA se puso todavía más estricta al prohibir el uso de collares, piercings y demás accesorios a bordo de los monoplazas. Como protesta, Hamilton acudió a una conferencia de prensa con más de 15 piezas.

Pasaron varias carreras y ahora, en Singapur, el siete veces campeón volvió a estar bajo los reflectores por el mismo tema. Al terminar la clasificación, la FIA anunció una multa de 25 mil euros a Mercedes porque el piloto participó en las sesiones con un arete en la nariz.

Esto no quiere decir que Lewis Hamilton recibirá una penalización; por ahora, la libró y pudo presentar sus argumentos ante los comisarios. Además, considera que no está poniéndose en riesgo.

El proceso con el que Hamilton busca seguir las reglas de la FIA

A pesar de que salió a la pista con un arete en la nariz, Lewis Hamilton explicó que no intenta desafiar a la FIA o a la Fórmula 1. El piloto confesó que ya se lo había quitado, pero tuvo una infección al quitárselo cada vez que corría y la solución en este momento ha sido mantener el piercing.

“No estoy tratando de hacer una declaración. Básicamente he tenido esto, las joyas y el arete en la nariz durante años. Obviamente tuvimos toda la sorpresa a principios de año y en ese momento, estaba como soldado para que no se saliera. Me dieron muchas carreras de exención hasta que pudiera encontrar una solución.

“Entonces fui y me lo sacaron, traté de encontrar para ponerlo y quitarlo regularmente. Se infectó por eso, luego me salió una ampolla de sangre, me quedó una llaga en la nariz, tuve que arreglarlo porque había pus. Me puse esto y en las últimas semanas ha empezado a curarse. Es una locura que hablemos de algo tan pequeño, yo saco todo lo demás y no me importa, para ser sincero“, declaró Hamilton en conferencia de prensa.

Getty Images