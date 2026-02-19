Lo que necesitas saber: Mikaël Silvestre, miembro del Panel de Futbolistas de la FIFA, se está analizando la posibilidad de crear la llamada 'Ley Prestianni'.

Mientras siguen las investigaciones contra Gianluca Prestianni por los presuntos insultos racistas contra Vinicius Jr, la FIFA anda analizando la posibilidad de crear una nueva regla.

La idea es evitar que vuelva a suceder una situación en la que un jugador se tape la boca para insultar a otro, tal como sucedió con Prestianni durante el partido entre el Bénfica vs Real Madrid de los playoffs de la Champions League.

Fotografía @realmadrid vía X

¿Qué es la Ley Prestianni?

De acuerdo con Mikaël Silvestre, miembro del Panel de Futbolistas de la FIFA, se está analizando la posibilidad de crear la llamada ‘Ley Prestianni’ para evitar que los jugadores se cubran la boca mientras hablan.

“Estamos tratando de encontrar formas de sancionar a los jugadores que hablan y se tapan la boca”. Dijo Silvestre en entrevista con Sky Sports.

Aunque la idea se basa en lo sucedido entre Prestianni y Vinicius, es realmente común ver los jugadores cubrirse la boca mientras hablan con sus compañeros o con el propio árbitro. Para evitar que el resto de personas puedan averiguar de lo que están hablando. A veces son temas confidenciales o algún chismecito interno.

Sin embargo, en caso de que la ley sea aprobada, ya no podrán hacerlo en el terreno de juego o tendrán que cumplir con algunas condiciones, depende de lo que se establezca en la ley.

Captura de pantalla X

Por el momento es solo una idea que nació del Panel de Futbolistas de la FIFA. Veremos si logra ver la luz y convertirse en una ley.

No sería la primera ley que se modifica o se crea tras un hecho polémico. La última fue aquella del doble toque durante un tiro penal ¿Se acuerdan? Un gol de Julián Álvarez fue anulado por tocar dos veces el balón, aunque el segundo toque fue accidental.