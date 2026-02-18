Lo que necesitas saber: Los partidos de vuelta de los playoffs de la Champions se juegan del martes 24 al miércoles 25 de febrero.

El Real Madrid ya tiene pie y medio en los Octavos de Final de la Champions League. Y para firmar su clasificación debe ganar, sí o sí, el partido de vuelta contra el Benfica.

Un descuido no solo los dejaría fuera de la competencia, también sería un duro golpe a su ego como máximo ganador de la ‘orejona’, pero ¿Qué pasa con el resto de los equipos? ¿Y si hay empate? Acá les contamos.

Fotografía @realmadrid vía X

¿Qué necesitan los equipos para avanzar a los Octavos de Final?

Real Madrid vs Benfica

El Real Madrid cumplió con su tarea y se llevó la victoria en el juego de ida contra el Benfica, pero apenas consiguió un gol de ventaja. Eso significa que su misión el 25 de febrero será finiquitar el partido, ya sea con otro gol o manteniendo el resultado actual.

No se pueden confiar del empate, porque no vale ni la posición en la tabla ni el gol de visitante.

Galatasaray vs Juventus

La Juventus no la tiene nada fácil. Cayó 5-2 ante el Galatasaray en el juego de ida y eso significa que debe hacer todo lo posible para empatar en la vuelta y obligar a que todo se decida en tiempos extra o tanda de penales.

Aunque lo ideal (y si la suerte está de su lado), es remontar el marcador en tiempo regular para evitar el desgaste de los tiempos extra y la presión de los penales. La misión se ve muuuuy complicada ¿Creen que logre remontar o nos vamos despidiendo de los italianos?

Mónaco vs PSG

Aunque el PSG de Luis Enrique se llevó la victoria 3-2 sobre el Mónaco, igual que el Real Madrid, no puede confiarse y debe liquidar el partido en la vuelta. Un solo gol es suficiente para poner en duda su pase a los Octavos.

El Mónaco aún tiene mucha vida, pero todo depende de su capacidad de respuesta.

Fotografía @PSG_inside vía X

Borussia Dortmund vs Atalanta

El Borussia Dortmund parece tener en la bolsa su pase a los Octavos. Aprovechó su localía y derrotó 2-0 al Atalanta en la ida de los playoffs. Llegará con ventaja a la vuelta y si todo sale bien, avanzará a la siguiente ronda.

Por otro lado, el Atalanta, igual que la Juventus, tendrá que salir a buscar la hazaña que los haga quedarse con la victoria y el pase a Octavos ¿Lo lograrán?

Newcastle vs Qarabag

El Newcastle y los seis goles que le clavó al Qarabag ya lo tiene prácticamente en la ronda de Octavos de Final. Lo único que lo separa de clasificar es el juego de vuelta, pero podríamos decir que ya esta liquidado el partido, a falta de una hazaña monumental del Qarabag.

Brujas vs Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid empató 3-3 ante el Brujas, un juego que estuvo de ida y vuelta, por lo que nada está definido y cualquiera de los dos tiene opciones de meterse a los playoffs.

Pero en caso de que el marcador global se mantenga en empate, todo se define con tiempos extra y en caso de ser necesario, en tanda de penales. Eso sí, esperemos que en la vuelta, Obed Vargas pueda tener minutos.

Bodø/Glimt vs Inter de Milán

Además de la goleada del Newcastle, el Bodø/Glimt dio la sorpresa de la jornada al derrotar 3-1 al Inter de Milán. Y ojo, ese es el mismo marcador con el que le ganó al Manchester City en la fase de grupos ¿Será una señal?

Los equipos italianos no la están pasando nada bien en los playoffs de la Champions. Y el Inter tendrá que hacer todo lo posible para remontar el partido o al menos empatarlo llevarlo a tiempos extras, de los contrario, regresará a casa con las manos vacías.

Como dirían los señores, aguas con el Bodø.

Olympiacos vs Leverkusen

El Leverkusen se llevó la victoria 2-0 en el juego de ida contra el Olympiacos, prácticamente sellaron su pase a los Octavos. Aunque claro, no pueden confiarse, porque el marcador es engañoso y en una de esas los griegos les dan una sorpresa, así que deben mantener esa ventaja para asegurar su lugar.

Mientras que el Olympiacos está obligado no solo a buscar la victoria en el juego de vuelta, también darle la vuelta al marcador global para seguir con vida.

Resultados playoffs de Champions League

Galatasaray 5 – 2 Juventus

– 2 Juventus Mónaco 2 – 3 PSG

Benfica 0 – 1 Real Madrid

Borussia Dortmund 2 – 0 Atalanta

– 0 Atalanta Qarabag 1 – 6 Newcastle

Olympiacos 0- 2 Leverkusen

Bodø/Glimt 3 -1 Inter de Milán

-1 Inter de Milán Brujas 3 – 3 Atlético de Madrid

¿Qué pasa si hay empate en los playoffs de la Champions?

En caso de empate en los playoffs de la Champions League; se jugarán dos tiempos extras de 15 minutos cada uno, pero si el marcador no se mueve, entonces todo se decide en tanda de penales.

Y por si se lo preguntan, ya no existe el gol de visitante en la Champions, por lo que no es factor para decir un desempate.

Foto tomada de la cuenta oficial “UEFA Champions League” en Facebook

Equipos clasificados a los Octavos de Final de la Champions

Mientras se definen los partidos en el repechaje, ocho equipos ya esperan a sus rivales en los Octavos de Final. Acá les dejamos a los clasificados.

Arsenal

Bayern Múnich

Liverpool

Tottenham

Barcelona

Chelsea

Sporting Lisboa

Manchester City

¿Quienes les gustan para llegar a Octavos?