Lo que necesitas saber:

El próximo partido de Inglaterra es el sábado 27 de junio contra Panamá.

Buenas noticias para Harry Kane y la Selección de Inglaterra. El famoso brujo Nana Kwaku Bonsam confirmó que ya liberó al jugador para que pueda volver a marcar goles en su próximo partido del Mundial 2026.

Por si no se enteraron, Bonsam tenía ‘bloqueado’ a Kane y por eso no pudo marcarle gol a Ghana, pero ya que el partido terminó en empate a ceros, ya no hay motivo para continuar con el ‘trabajo’.

Ghana le tira paro a México y frena a la poderosa Inglaterra en el Mundial 2026
Foto: Mexsport

Liberan de ‘brujería’ a Harry Kane

Después del empate entre Inglaterra y Ghana, Nana Kwaku Bonsam ya no tiene más razones para tener ‘bloqueado’ a Harry Kane, así que decidió liberarlo para el juego contra Panamá y lo que resta del Mundial 2026. Avísenle a los ‘canaleros’ que tendrán un partido complicado.

“Soy el espiritista más poderoso del mundo. Ahora voy a liberar a Harry Kane para que pueda marcar en el próximo partido de Inglaterra“.

Ahora hay que estar pendientes de los delanteros de Croacia o hasta del propio Luka Modric, no vaya a ser que sea el siguiente objetivo de Bonsam.

No sabemos si fue el poder de Nana Kwaku Bonsam, pero sabemos que el futbol funciona así; algunos tiros fallan, el balón no entra y el portero rival se convierte en héroe.

Sea como sea, Inglaterra se mantiene líder del Grupo L con 4 puntotes, aunque está empatada con Ghana en el mismo cantidad de puntos, la diferencia de goles juega a favor de los ingleses.

Grupo L

  • Inglaterra: 4 puntos
  • Ghana: 4 puntos
  • Croacia: 3 puntos
  • Panamá: 0 puntos

Sin embargo, ambos deben salir a ganar su último partido de la fase de grupos para amarrar su pase a los 16vos de final.

  • Panamá vs Inglaterra
    Sábado 27 de junio, 15:00 hrs
  • Croacia vs Ghana
    Sábado 27 de junio, 15:00 hrs

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