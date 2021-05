Liga de Finlandia y Nike donan hiyabs a jugadoras para promover igualdad

Para poder jugar futbol se necesita el equipamiento necesario para poder desarrollar todas las aptitudes físicas, desde los zapatos adecuados, hasta la camiseta y en Finlandia están conscientes de esto, es por lo que han comenzado con una iniciativa para donar hiyabs para promover la igualdad.

La Subway National League, que es el nombre de la primera división de Finlandia busca promover la igualdad, además de tener en cuenta los diferentes orígenes para el rectángulo verde. Es por eso que Nike se ha sumado para la donación de estos hiyabs.

Finland is a diverse society. For us equality is about accepting everyone as they are regardless of their attributes and identities.

That is why we’ll donate a Nike Pro sport hijab to every player in Finland who needs one.

We support #HandsOffMyHijab #Equality #kansallinenliiga pic.twitter.com/ErNcOPAcdz

— Subway Kansallinen Liiga (@KansallinenL) May 11, 2021