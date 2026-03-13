Lo que necesitas saber:

Hay opciones para ver los partidos gratis en Fut Fem Donde Sea, o a través de servicios de paga

Se juega la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Acá somos muy fans del futbol femenino de nuestro país y por eso te compartimos la agenda completa de los partidos para seguirle el paso a tu equipo, así como la tabla de posiciones.

Y es que este torneo está siendo uno de los más emocionantes hasta ahora, con las Amazonas defendiendo su título, América en plan grande llenándose de refuerzos, Rayadas en busca de volver a los primeros planos, y equipos que pueden dar la campanada como Toluca o Cruz Azul.

Dónde ver los partidos de la Liga MX Femenil
Foto: Liga BBVA MX Femenil (Facebook)

¿Dónde ver la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Pero vamos sin tanto preámbulo con la agenda de partidos. Ya estamos en la Jornada 12, más allá de mitad del torneo regular, y veremos partidos muuuuy atractivos como América vs Toluca y el Chivas vs Pachuca.

El juego entre Chivas vs Juárez de está jornada se jugará hasta el 20 de abril a las 19:00 hrs en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Recordar que en la Liga MX Femenil, a diferencia de la varonil (de la que también tenemos agenda), tenemos FutFem Donde Sea, la opción para ver varios partidos del torneo a través de las diferentes plataformas de la Liga MX Femenil completamente gratis: Su canal de Youtube y por Facebook Live.

PartidoFecha y horaDónde ver
Chivas vs Pachuca15 de marzo
11:07 horas		Fox One
Tubi
Prime Video
Puebla vs Juárez15 de marzo
13:10 horas		Fox One
Tubi
Necaxa vs Atlético San Luis15de marzo
16:00 horas		Youtube (Liga Mx Femenil)
Vix
Tigres vs Querétaro15 de marzo
20:00 horas		Fox One
Tubi
Atlas vs Rayadas16 de marzo
19:00 horas		Fox One Tubi
América vs Toluca16 de marzo
20:00 horas		Youtube (Liga Mx Femenil)
Vix
León vs Mazatlán16 de marzo
21:00 horas		Fox One
Tubi
Santos vs Cruz Azul17 de marzo
19:00 horas		Fox One
Tubi
Xolos vs Pumas17 de marzo
21:06 horas		Fox One
Tubi

Tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

Mitad de torneo y ya podemos darnos una idea de cómo quedará la liguilla. Así va la tabla de posiciones hasta el momento:

EquipoPuntos
1Monterrey29
2Pachuca26
3Toluca25
4Chivas25
5Tigres24
6América21
7Cruz Azul18
8Pumas17
9Tijuana15
10Juárez15
11Mazatlán15
12León12
13Atlas8
14Atlético San Luis8
15Puebla6
16Santos5
17Necaxa3
18Querétaro1

Cuesta ver a Tigres Femenil tan abajo, pero aún así no las podemos descartar como candidatas a llevarse el título, aunque no vayan líderes.

Otros equipos como América o Chivas se reforzaron muy bien, pero Tigres mantiene el plantel que las llevó a coronarse el torneo pasado, además de sumar a grandes jugadoras como Myra Delgadillo, Ilana Izquierdo o la seleccionada brasileña Mariza Nascimento, campeona de la Copa América el año pasado.

Tigres Femenil, el proyecto que no depende de individualidades
Foto: MexSport

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Egresado y eternamente agradecido con la FCPyS de la UNAM. Veo deportes como si me pagaran por ello (sí me pagan por ello) y tengo la fortuna de escribir de todos los temas que me interesan, intrigan...

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