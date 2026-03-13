Lo que necesitas saber:
Hay opciones para ver los partidos gratis en Fut Fem Donde Sea, o a través de servicios de paga
Se juega la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Acá somos muy fans del futbol femenino de nuestro país y por eso te compartimos la agenda completa de los partidos para seguirle el paso a tu equipo, así como la tabla de posiciones.
Y es que este torneo está siendo uno de los más emocionantes hasta ahora, con las Amazonas defendiendo su título, América en plan grande llenándose de refuerzos, Rayadas en busca de volver a los primeros planos, y equipos que pueden dar la campanada como Toluca o Cruz Azul.
¿Dónde ver la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?
Pero vamos sin tanto preámbulo con la agenda de partidos. Ya estamos en la Jornada 12, más allá de mitad del torneo regular, y veremos partidos muuuuy atractivos como América vs Toluca y el Chivas vs Pachuca.
El juego entre Chivas vs Juárez de está jornada se jugará hasta el 20 de abril a las 19:00 hrs en el Estadio Olímpico Benito Juárez.
Recordar que en la Liga MX Femenil, a diferencia de la varonil (de la que también tenemos agenda), tenemos FutFem Donde Sea, la opción para ver varios partidos del torneo a través de las diferentes plataformas de la Liga MX Femenil completamente gratis: Su canal de Youtube y por Facebook Live.
|Partido
|Fecha y hora
|Dónde ver
|Chivas vs Pachuca
|15 de marzo
11:07 horas
|Fox One
Tubi
Prime Video
|Puebla vs Juárez
|15 de marzo
13:10 horas
|Fox One
Tubi
|Necaxa vs Atlético San Luis
|15de marzo
16:00 horas
|Youtube (Liga Mx Femenil)
Vix
|Tigres vs Querétaro
|15 de marzo
20:00 horas
|Fox One
Tubi
|Atlas vs Rayadas
|16 de marzo
19:00 horas
|Fox One Tubi
|América vs Toluca
|16 de marzo
20:00 horas
|Youtube (Liga Mx Femenil)
Vix
|León vs Mazatlán
|16 de marzo
21:00 horas
|Fox One
Tubi
|Santos vs Cruz Azul
|17 de marzo
19:00 horas
|Fox One
Tubi
|Xolos vs Pumas
|17 de marzo
21:06 horas
|Fox One
Tubi
Tabla de posiciones en la Liga MX Femenil
Mitad de torneo y ya podemos darnos una idea de cómo quedará la liguilla. Así va la tabla de posiciones hasta el momento:
|N°
|Equipo
|Puntos
|1
|Monterrey
|29
|2
|Pachuca
|26
|3
|Toluca
|25
|4
|Chivas
|25
|5
|Tigres
|24
|6
|América
|21
|7
|Cruz Azul
|18
|8
|Pumas
|17
|9
|Tijuana
|15
|10
|Juárez
|15
|11
|Mazatlán
|15
|12
|León
|12
|13
|Atlas
|8
|14
|Atlético San Luis
|8
|15
|Puebla
|6
|16
|Santos
|5
|17
|Necaxa
|3
|18
|Querétaro
|1
Cuesta ver a Tigres Femenil tan abajo, pero aún así no las podemos descartar como candidatas a llevarse el título, aunque no vayan líderes.
Otros equipos como América o Chivas se reforzaron muy bien, pero Tigres mantiene el plantel que las llevó a coronarse el torneo pasado, además de sumar a grandes jugadoras como Myra Delgadillo, Ilana Izquierdo o la seleccionada brasileña Mariza Nascimento, campeona de la Copa América el año pasado.