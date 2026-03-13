Lo que necesitas saber: Hay opciones para ver los partidos gratis en Fut Fem Donde Sea, o a través de servicios de paga

Se juega la jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Acá somos muy fans del futbol femenino de nuestro país y por eso te compartimos la agenda completa de los partidos para seguirle el paso a tu equipo, así como la tabla de posiciones.

Y es que este torneo está siendo uno de los más emocionantes hasta ahora, con las Amazonas defendiendo su título, América en plan grande llenándose de refuerzos, Rayadas en busca de volver a los primeros planos, y equipos que pueden dar la campanada como Toluca o Cruz Azul.

Foto: Liga BBVA MX Femenil (Facebook)

¿Dónde ver la Jornada 12 de la Liga MX Femenil?

Pero vamos sin tanto preámbulo con la agenda de partidos. Ya estamos en la Jornada 12, más allá de mitad del torneo regular, y veremos partidos muuuuy atractivos como América vs Toluca y el Chivas vs Pachuca.

El juego entre Chivas vs Juárez de está jornada se jugará hasta el 20 de abril a las 19:00 hrs en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Recordar que en la Liga MX Femenil, a diferencia de la varonil (de la que también tenemos agenda), tenemos FutFem Donde Sea, la opción para ver varios partidos del torneo a través de las diferentes plataformas de la Liga MX Femenil completamente gratis: Su canal de Youtube y por Facebook Live.

Partido Fecha y hora Dónde ver Chivas vs Pachuca 15 de marzo

11:07 horas Fox One

Tubi

Prime Video Puebla vs Juárez 15 de marzo

13:10 horas Fox One

Tubi Necaxa vs Atlético San Luis 15de marzo

16:00 horas Youtube (Liga Mx Femenil)

Vix Tigres vs Querétaro 15 de marzo

20:00 horas Fox One

Tubi Atlas vs Rayadas 16 de marzo

19:00 horas Fox One Tubi América vs Toluca 16 de marzo

20:00 horas Youtube (Liga Mx Femenil)

Vix León vs Mazatlán 16 de marzo

21:00 horas Fox One

Tubi Santos vs Cruz Azul 17 de marzo

19:00 horas Fox One

Tubi Xolos vs Pumas 17 de marzo

21:06 horas Fox One

Tubi

Tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

Mitad de torneo y ya podemos darnos una idea de cómo quedará la liguilla. Así va la tabla de posiciones hasta el momento:

N° Equipo Puntos 1 Monterrey 29 2 Pachuca 26 3 Toluca 25 4 Chivas 25 5 Tigres 24 6 América 21 7 Cruz Azul 18 8 Pumas 17 9 Tijuana 15 10 Juárez 15 11 Mazatlán 15 12 León 12 13 Atlas 8 14 Atlético San Luis 8 15 Puebla 6 16 Santos 5 17 Necaxa 3 18 Querétaro 1

Cuesta ver a Tigres Femenil tan abajo, pero aún así no las podemos descartar como candidatas a llevarse el título, aunque no vayan líderes.

Otros equipos como América o Chivas se reforzaron muy bien, pero Tigres mantiene el plantel que las llevó a coronarse el torneo pasado, además de sumar a grandes jugadoras como Myra Delgadillo, Ilana Izquierdo o la seleccionada brasileña Mariza Nascimento, campeona de la Copa América el año pasado.