La liguilla del Apertura 2023 comenzará a tomar forma en la Liga MX Femenil, en la cual el panorama es muy claro con algunos equipos que estarán peleando el campeonato, y aquellos equipos que de plano no despegan, como el caso del Mazatlán, que va que vuela para imponer un nuevo récord negativo, pues después de 14 jornadas, sólo suma un punto y al igual que Santos, son los únicos equipos que no han ganado.

A diferencia de la liga varonil, aquí califican las ocho mejores escuadras de la tabla general. Aquí no hay nada de repechajes o Play-In, así que después de la jornada 17, se pondrá en marcha los Cuartos de Final.

Así marcha la tabla general de la Liga MX Femenil

Los equipos eliminados en la Liga MX Femenil

Luego de 14 jornadas, quedan en disputa nueve unidades, con las cuales ya no le salen las cuentas para calificar a la liguilla a cuatro equipos: Mazatlán, Santos, Necaxa y Puebla. Estos equipos ya no alcanzan la barrera de los 20 puntos, que son el mínimo para meterse entre las primeras ocho.

Mazatlán tiene tres partidos para al menos superar los dos puntos que hizo Veracruz en el Apertura 2017, y que lo mantiene hasta ahora como el peor equipo en la historia de la Liga MX Femenil.

Eliminadas

Mazatlán

Santos

Necaxa

Puebla

Mazatlán no ha ganado en la Liga MX Femenil / Mexsport

Equipos calificados a la liguilla de la Liga MX Femenil

Hasta hora son tres las escuadras calificadas a la liguilla del Apertura 2023, y las primeras en calificar fueron las Amazonas. Tigres no sólo es líder del campeonato con 35 puntos, sino que es el único equipo invicto del torneo y lo único que disputa en las últimas fechas es el liderato.



América se unió a la lista de calificadas con 33 unidades y junto a León es el equipo no registra empates, mientras que el tercer equipo con boleto asegurado a la liguilla es Chivas, con 30 puntos, cifra que no alcanza Juárez, el noveno lugar de la tabla general.

Calificadas a la liguilla

Tigres

América

Chivas

América ya calificó a la liguilla de la Liga MX Femenil / Mexsport

¿Qué equipos están cerca de calificar?

Si la lógica se impone, los siguientes equipos en calificar serán Rayadas, que una vez alcanzando las 29 unidades, podrá sellar el boleto de manera formal a menos que Juárez y Cruz Azul dejen puntos en el camino, lo cual facilitaría el pase Tijuana, que es quinto en la tabla general, con 25 unidades.

Rayadas de Monterrey / Mexsport

