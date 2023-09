Lo que necesitas saber: La Selección de Suecia prepara al menos una manifestación de apoyo a las jugadoras de España

El 20 de agosto de 2023, la Selección de España festejaba el Mundial ganado en Australia y Nueva Zelanda. Ese mismo día fue la fecha que marcó el fin de la gestión de Luis Rubiales al frente de la Federación Española de Futbol, luego de las conductas en el estadio, incluido el gesto al agorarse los genitales al lado de la reina Letizia y el posterior beso en la boca a Jennifer Hermoso. Un mes después, el directivo dejó el cargo, junto a otras personas. “Ni ponemos ni quitamos a nadie”, dijo Alexia Putellas, líder de la selección, y quien dio una conferencia de prensa previo al partido contra Suecia. Putellas fue parte del equipo del Barcelona que jugó amistosos en México contra América y Tigres.

España inicia el camino dentro de la UEFA Nations League con la gran mayoría de jugadoras que habían firmado un documento en el que se declaraban no elegibles hasta ver cambios estructurales en la federación, que favorecieran la equidad. “Veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo”.

Tres cambios en la estructura de la Federación Española de Futbol

Los cambios se han dado desde que Luis Rubiales convocó a una asamblea extraordinaria en la que se negó a renunciar y se colocó en el papel de víctima de persecución, además de inventar una historia en la cual explicó que el beso a Jenni Hermoso fue con consentimiento tras una larga charla.

Rubiales fue suspendido de su cargo y después renunció al mismo, además de que la federación tomó la decisión de cortar a Jorge Vilda como técnico. La última persona que dejó su cargo fue Andreu Camps, secretario general de la federación a quien El País califica como “el brazo armado de Rubiales”.

El discurso de Alexia Putellas

Este último cambio se dio tras una larga reunión en la sede de concentración de la Selección Española, en Valencia, la cual terminó a las 5:00 horas desde ese entonces se han dado otras reuniones que han dejado a las jugadoras agotadas previo al juego contra Suecia. “Hemos dormido cuatro horas al día”, indico Putellas, quien aseguró que los cambios al fin se están dando o al menos se han logrado acuerdos.

“Nosotras veníamos reclamando que nos escucharan durante bastante tiempo, estábamos detectando durante demasiadas décadas una discriminación sistemática con el futbol femenino. Tuvimos que pelear muchísimo para ser escuchadas, eso conlleva un desgaste, un desgaste que no queremos tener, porque lo que nos preocupa es ganar”, aseguró.

“Hemos trasladado inquietudes y conceptos con los que el vestuario no acababa de sentirse cómodo, trasladando toda la información a la persona adecuada, pero el entrenador y el director deportivo era la misma persona (Jorge Vilda). Ni ponemos ni quitamos a nadie, nunca hemos pedido la destitución de nadie. Nosotras siempre vamos de cara, luchamos por un futbol transparente y no podemos no serlo nosotras”, indicó Putellas.

Alexia Putellas durante la conferencia

El sistema y protocolos fallaron con Jenni Hermoso

Durante la conferencia de prensa, Alexia Putellas, acompañada por Irene Paredes, se tocó precisamente el tema de Jenni Hermoso, quien no fue convocada para estos partidos, bajo el argumento de la entrenadora, Montse Tomé, de querer protegerla. “¿Protegerme de qué?”, cuestionó la misma Jenni en su momento.

Con desgaste físico y mental, las jugadoras de España viajaron a Suecia para encarar el primer partido después de la Copa del Mundo con una misión que ha ido más allá de lo deportivo y que pretende sentar un precedente.

“Somos futbolistas, pero nos hemos tenido que meter en la cabeza que no podemos ser solo futbolistas. Si esto hace que las mujeres vean que no hay que pasar por lo que ha pasado nuestra compañera, ha valido la pena. Con Jenni, el sistema y los protocolos han fallado. Se ha tardado un mes en pronunciarse a favor de nuestra compañera y se sacaron comunicados para desacreditarla”, comentó Alexia Putellas.

Alexia Putellas entrena con España

¿Qué va a pasar en el partido entre Suecia y España?

El partidos entre España y Suecia está programado para comenzar a las 10:30 horas, tiempo del centro de México, el viernes 22 de septiembre y se espera al menos alguna manifestación por parte de la Selección de Suecia a favor de las jugadoras de España, aunque también se habla de un posible boicot, de modo que el partido no se disputaría.

Las jugadoras suecas han manifestado apoyo para la decisión que finalmente tomen las jugadoras españolas. “Si sienten que necesitan boicotear para que algo suceda, está claro que las apoyamos”, dijo Filippa Angeldahl, capitana se la Selección de Suecia.

