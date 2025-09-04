Lo bueno y lo que nos preocupa de que los clubes no deban tener equipo en la Liga MX Femenil

Lo que necesitas saber: El regreso del ascenso traería consigo la posibilidad de que los clubes no tengan obligación de mantener un equipo en la Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil ha dado pasos gigantescos en solo 8 años de existencia, pero se dice y se cuenta que vienen cambios que la afectarían, pues los equipos de Liga MX ya no estarían obligados a tener equipo femenil. La pregunta es: ¿Afectarán de manera positiva o negativa?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

Equipos de Liga MX no estarían obligados a tener equipo en la Liga MX Femenil

Según información del buen BIYIK (@BIYIK__) para W Deportes, la propuesta de que deje de ser obligatorio para los clubes mexicanos tener equipo en la Liga MX Femenil ya se hizo. Para diciembre podría discutirse a fondo el tema y tomar una decisión oficial.

¿Pero por qué la propuesta? Porque ya es un hecho que vuelve el ascenso y descenso al futbol mexicano para 2027. Esto es, en verano de 2027, un equipo de Expansión ascenderá a primera división, y según el reglamento, ese equipo debería tener conjunto femenil. Además, dejaría en el limbo al equipo femenil del club que descienda… ¿dónde jugará si no hay Expansión femenil?

El asunto es que, económicamente hablando, algunos equipos de Expansión apenas y pueden con su plantel varonil, exigirles un cuadro femenino sería cavar su tumba.

Por eso se quitaría del reglamento la obligación de tener equipo femenil, y eso puede resultar muy bueno para algunos proyectos, pero muy malo para otros. Hablemos por favor de lo bueno y lo malo que le vemos al tema.

El balón de la Liga MX Femenil / Foto: @LigaBBVAFemenil

Lo bueno de que los clubes no estén obligados a tener equipo femenil

Mientras equipos como América, Chivas, Tigres, Monterrey y Pachuca tienen equipos femeniles muy fuertes, serios y cada torneo aspiran al título, hay otros como Puebla, Mazatlán, Querétaro, Santos y Necaxa que cada torneo pelean por no ser el último lugar de la tabla, sin inversión ni proyecto. Es triste decirlo, pero existen porque existe la obligación de que existan.

Otros clubes como Cruz Azul, Pumas, Toluca, Juárez y Atlas han dado pasos importantes. y mejoraron mucho en torneos recientes, mostrando disposición para estar al nivel que exige la afición de la Liga MX Femenil. Fichajes como el de Eugénie Le Sommer o Leighanne Robe son prueba de ello.

Lo bueno de que no haya obligación de tener equipo femenil, es que estaría abierta la puerta a inversionistas que quieran tener su propio club femenino: Equipos nuevos, independientes, con estructura propia.

Podría suceder algo similar a lo que pasó con London City Lionesses, que se fundó a partir de la separación del Milwall Femenil del club varonil, y hoy tiene un mucho mejor proyecto, al grado de estar en la máxima categoría del futbol inglés.

Foto: London Citry Lionesses, equipo 100% femenino

Otros casos se han dado en la National Womens Soccer League (NWSL) de Estados Unidos, donde hay equipos como Angel City, Washington Spirit o Gotham FC, 100% femeninos, y con inversiones importantes de celebridades y empresarios como Natalie Portman, Eli Manning, Kevin Durant, Serena Williams o Michele Kang.

Incluso si no llegaran esas inversiones, podría copiarse el modelo de la propia NWSL o de la Womens Super League de Inglaterra, donde tienen solo a 12 y 14 equipos, pero todos competitivos y con una buena estructura detrás.

La Liga MX Femenil es ya la tercera con mayor promedio de asistencia a los estadios, y eso podría incluso mejorar al tener solo a equipos que le den seriedad al proyecto, porque los clubes que se mantengan, o los nuevos, posiblemente tendrán mayor afición venida de otros proyectos que ya no estén.

Foto: MexSport

También hay riesgo al “separar” a los equipos femeniles de los varoniles

Pero no podemos dejar de mencionar que todo lo anterior dicho suena maravilloso, pero solo si se da. Se trata del mejor escenario posible, pero nada garantiza que sucederá así.

Cabe la posibilidad de que más equipos se vayan, y por ahí nos quedemos quizá con 6, 8 o 10 clubes en la Liga MX Femenil. Ok, podrían entrar nuevos, pero habría que ver si logran sostenerse por mucho tiempo.

La NWSL tiene hoy una estructura que parece sólida, pero a lo largo de su historia, varios equipos han desaparecido y eso provoca falta de identidad en la afición, que la gente no confíe ciegamente en los proyectos cuando surgen porque no sabemos cuando puedan dar la noticia de que se acabó.

De hecho quizá mucha gente no lo recuerda, pero en México ya se había intentado tener una liga de futbol femenil independiente del varonil, la Superliga de Futbol Femenil, y hubo equipos como Dragonas Oriente que hoy son solo un recuerdo.

¿Hay riesgo de que la Liga MX Femenil desaparezca como pasó con ese otro proyecto? No creemos que llegará a tanto, menos cuando hoy se tiene la oportunidad de jugar torneos internacionales como la Concachampions, Summer Cup, Copa Intercontinental y Mundial de Clubes Femenil. Además, quitar la obligación de que los equipos tengan equipo femenil no significa que la Liga MX Femenil se separará de la FMF ni mucho menos. El apoyo al proyecto seguirá.

El futbol femenino crece en nuestro país, pero podríamos ver torneos menos extensos, riesgo de que los equipos femeniles dejen de jugar en estadios cuyo convenio es con el club varonil, y jugadoras que se quedarán sin equipo si su club desaparece.

Aunque se reporta que habría un draft para darle lugar a jugadoras que se puedan quedar sin equipo, es un hecho que no todas alcanzarán un lugar, y podría suceder lo que pasó con futbolistas de equipos como Veracruz o Lobos BUAP, que de plano terminaron su carrera cuando el club se fue.

En fin, queremos pensar que este importante cambio será para bien en caso de hacerse oficial, en verdad. Ojalá los riesgos que vemos tengan algo de paranoia nuestra.