Lo que necesitas saber:

La fase de grupos de la Concachampions Femenil se juega entre el 19 de agosto y el 16 de octubre

La primera Concachampions Femenil dejó a Gotham en la cima, pero es hora de pensar en la segunda edición. Del 19 de agosto al 16 de octubre se juega la fase de grupos y venimos a contarte dónde ver los partidos de los equipos mexicanos que participan esta temporada.

Concachampions Femenil: Equipos, grupos y calendario
Trofeo de la Concachampions Femenil / Foto: MexSport

¿Qué equipos juegan la Concachampions Femenil 2025-2026?

Tal como en la primera edición, 10 equipos participan en la Concachampions Femenil 2025-2026. México y Estados Unidos son los países que más equipos aportan con tres participantes (acá te contamos cómo se eligió a las representantes de la Liga MX Femenil).

A continuación la lista de los equipos clasificados:

  • Pachuca | México
  • Rayadas de Monterrey | México
  • América | México
  • Gotham FC | Estados Unidos
  • Orlando Pride | Estados Unidos
  • Washington Spirit | Estados Unidos (donde juega Rebeca Bernal)
  • Vancouver Rise Academy | Canadá
  • Alajuelense | Costa Rica
  • FC Chorrillo | Panamá
  • Alianza Women | El Salvador
Qué equipos de la Liga MX Femenil jugarán la próxima Concachampions
Pachuca jugará la próxima Concachampions Femenil / Foto: MexSport

Formato de la Concachampions Femenil 2025-2026

La Concachampions Femenil se juega con dos grupos de 5 equipos. Cada equipo juega contra las cuatro rivales de su grupo una vez, para un total de cuatro partidos, dos como local y dos como visitante.

Las dos mejores de cada grupo clasifican a las finales, donde se juegan semifinales y final a partido único en una sede por determinar.

Concachampions Femenil: Equipos, grupos y calendario
Foto: Tigres Femenil

¿Contra quién juegan América, Pachuca y Monterrey? Los grupos de la Concachampions Femenil

Ya que recordamos el formato, ahora sí, aquí están los grupos de la próxima Concachampions Femenil:

  • Grupo A: América, Orlando Pride, Pachuca, Alajuelense, Chorrillo.
  • Grupo B: Gotham FC, Washington Spirit, Monterrey, Vancouver Rise, Alianza Women.

De destacar que América y Pachuca enfrentarán a Orlando Pride, equipo donde hay jugadoras como Marta, Prisca Chilufya y Jackie Ovalle, vieja conocida de la Liga MX Femenil. Pero sin duda, el enfrentamiento entre Rayadas y Spirit será memorable, al ver a Rebeca Bernal jugando contra el equipo donde se volvió leyenda.

Concachampions Femenil: Equipos, grupos y calendario
Así quedaron los grupos de la Concachampions Femenil

¿Dónde ver a los equipos mexicanos en la Concachampions Femenil? Transmisión, calendario y resultados

No hay excusa para perderse los partidos de Pachuca, América y Monterrey, porque sí tendrán transmisión en México.

ESPN tiene los derechos de la Concachampions Femenil, por lo que los encuentros de los equipos mexicanos pasarán por alguno de sus canales en tv de paga, o bien por Disney+.

A continuación el calendario completo de los partidos de América, Pachuca y Monterrey.

PartidoFecha y Hora
Pachuca 6-0 ChorrilloMartes 19 de agosto
Gotham 2-1 MonterreyMiércoles 20 de agosto
Alajuelense 0-0 AméricaMiércoles 20 de agosto
Chorrillo 0-9 AméricaMiércoles 3 de septiembre
Monterrey vs AlianzaMiércoles 17 de septiembre
19:00 horas
América vs PachucaJueves 18 de septiembre
19:00 horas
América vs Orlando PrideMartes 30 de septiembre
19:00 horas
Pachuca vs AlajuelenseMiércoles 1 de octubre
19:00 horas
Monterrey vs Vancouver RiseJueves 2 de octubre
19:00 horas
Washington Spirit vs MonterreyMiércoles 15 de octubre
16:15 horas
Orlando Pride vs PachucaMiércoles 15 de octubre
18:15 horas

Solo resta recordar que la Concachampions Femenil no es cualquier torneo. Las campeonas en 2026 obtendrán un boleto para la Copa de Campeonas de la FIFA 2027, donde jugarán contra las ganadoras de la Libertadores, y también clasificarán al Mundial de Clubes Femenil 2028.

Todo lo que no sabías que necesitas saber lo encuentras en Sopitas.com

Las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026

Las selecciones que ya están eliminadas del Mundial 2026
Luis Suárez se lleva una sanción a la altura del escupitajo que se aventó

Luis Suárez se lleva una sanción a la altura del escupitajo que se aventó
Boletos para el mundial 2026

Las selecciones que pueden clasificar al Mundial 2026 en las eliminatorias de septiembre
Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Todas las selecciones clasificadas al Mundial 2026

Mi nombre es Christian, soy egresado de la UNAM y llevo ligado a la creación de contenidos digitales desde el 2015. Trabajé en Reforma, distintos portales de futbol y blogs especializados antes de llegar...

Comentarios

Comenta con tu cuenta de Facebook