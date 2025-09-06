Lo que necesitas saber: La fase de grupos de la Concachampions Femenil se juega entre el 19 de agosto y el 16 de octubre

La primera Concachampions Femenil dejó a Gotham en la cima, pero es hora de pensar en la segunda edición. Del 19 de agosto al 16 de octubre se juega la fase de grupos y venimos a contarte dónde ver los partidos de los equipos mexicanos que participan esta temporada.

Trofeo de la Concachampions Femenil / Foto: MexSport

¿Qué equipos juegan la Concachampions Femenil 2025-2026?

Tal como en la primera edición, 10 equipos participan en la Concachampions Femenil 2025-2026. México y Estados Unidos son los países que más equipos aportan con tres participantes (acá te contamos cómo se eligió a las representantes de la Liga MX Femenil).

A continuación la lista de los equipos clasificados:

Pachuca | México

| México Rayadas de Monterrey | México

| México América | México

| México Gotham FC | Estados Unidos

Orlando Pride | Estados Unidos

Washington Spirit | Estados Unidos (donde juega Rebeca Bernal)

Vancouver Rise Academy | Canadá

Alajuelense | Costa Rica

FC Chorrillo | Panamá

Alianza Women | El Salvador

Pachuca jugará la próxima Concachampions Femenil / Foto: MexSport

Formato de la Concachampions Femenil 2025-2026

La Concachampions Femenil se juega con dos grupos de 5 equipos. Cada equipo juega contra las cuatro rivales de su grupo una vez, para un total de cuatro partidos, dos como local y dos como visitante.

Las dos mejores de cada grupo clasifican a las finales, donde se juegan semifinales y final a partido único en una sede por determinar.

Foto: Tigres Femenil

¿Contra quién juegan América, Pachuca y Monterrey? Los grupos de la Concachampions Femenil

Ya que recordamos el formato, ahora sí, aquí están los grupos de la próxima Concachampions Femenil:

Grupo A: América, Orlando Pride, Pachuca, Alajuelense, Chorrillo.

América, Orlando Pride, Pachuca, Alajuelense, Chorrillo. Grupo B: Gotham FC, Washington Spirit, Monterrey, Vancouver Rise, Alianza Women.

De destacar que América y Pachuca enfrentarán a Orlando Pride, equipo donde hay jugadoras como Marta, Prisca Chilufya y Jackie Ovalle, vieja conocida de la Liga MX Femenil. Pero sin duda, el enfrentamiento entre Rayadas y Spirit será memorable, al ver a Rebeca Bernal jugando contra el equipo donde se volvió leyenda.

Así quedaron los grupos de la Concachampions Femenil

¿Dónde ver a los equipos mexicanos en la Concachampions Femenil? Transmisión, calendario y resultados

No hay excusa para perderse los partidos de Pachuca, América y Monterrey, porque sí tendrán transmisión en México.

ESPN tiene los derechos de la Concachampions Femenil, por lo que los encuentros de los equipos mexicanos pasarán por alguno de sus canales en tv de paga, o bien por Disney+.

A continuación el calendario completo de los partidos de América, Pachuca y Monterrey.

Partido Fecha y Hora Pachuca 6-0 Chorrillo Martes 19 de agosto Gotham 2-1 Monterrey Miércoles 20 de agosto Alajuelense 0-0 América Miércoles 20 de agosto Chorrillo 0-9 América Miércoles 3 de septiembre Monterrey vs Alianza Miércoles 17 de septiembre

19:00 horas América vs Pachuca Jueves 18 de septiembre

19:00 horas América vs Orlando Pride Martes 30 de septiembre

19:00 horas Pachuca vs Alajuelense Miércoles 1 de octubre

19:00 horas Monterrey vs Vancouver Rise Jueves 2 de octubre

19:00 horas Washington Spirit vs Monterrey Miércoles 15 de octubre

16:15 horas Orlando Pride vs Pachuca Miércoles 15 de octubre

18:15 horas

Solo resta recordar que la Concachampions Femenil no es cualquier torneo. Las campeonas en 2026 obtendrán un boleto para la Copa de Campeonas de la FIFA 2027, donde jugarán contra las ganadoras de la Libertadores, y también clasificarán al Mundial de Clubes Femenil 2028.