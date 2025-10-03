Lo que necesitas saber: Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 16 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de trece jornadas, Tigres lidera la tabla general con 32 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntotes, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13

La jornada 14 del Apertura 2025, se juega del 3 al 6 de octubre. El primer partido es el Querétaro vs Necaxa, y termina con un duelazo entre Monterrey vs América.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

Partido Fecha y hora Transmisión Querétaro vs Necaxa 03 de octubre

17:00 horas Tubi Cruz Azul vs Tijuana 04 de octubre

15:45 horas Youtube

ViX Toluca vs Mazatlán 04 de octubre

15:45 horas Youtube

ViX Chivas vs Pumas 05 de octubre

11:00 horas Tubi

Amazon Prime Puebla vs Tigres 05 de octubre

12:00 horas Tubi Atlas vs León 05 de octubre

17:00 horas Tubi Pachuca vs San Luis 05 de octubre

19:00 horas Tubi Santos vs Juárez 06 de octubre

18:00 horas Tubi Monterrey vs América 06 de octubre

20:00 horas Canal 9

TUDN

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

Tigres: 32 puntos Pachuca: 30 puntos América: 29 puntos Chivas: 26 puntos Toluca: 25 puntos Monterrey: 23 puntos Pumas: 22 puntos San Luis: 21 puntos León: 21 puntos Juárez: 19 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)