Lo que necesitas saber:

Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 16 goles.

La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de trece jornadas, Tigres lidera la tabla general con 32 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntotes, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.

Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.

Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?

Charlyn Corral
Charlyn Corral / Fotografía @TuzosFemenil

¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13

La jornada 14 del Apertura 2025, se juega del 3 al 6 de octubre. El primer partido es el Querétaro vs Necaxa, y termina con un duelazo entre Monterrey vs América.

La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.

PartidoFecha y horaTransmisión
Querétaro vs Necaxa03 de octubre
17:00 horas		Tubi
Cruz Azul vs Tijuana04 de octubre
15:45 horas		Youtube
ViX
Toluca vs Mazatlán04 de octubre
15:45 horas		Youtube
ViX
Chivas vs Pumas05 de octubre
11:00 horas		Tubi
Amazon Prime
Puebla vs Tigres05 de octubre
12:00 horas		Tubi
Atlas vs León05 de octubre
17:00 horas		Tubi
Pachuca vs San Luis05 de octubre
19:00 horas		Tubi
Santos vs Juárez06 de octubre
18:00 horas		Tubi
Monterrey vs América06 de octubre
20:00 horas		Canal 9
TUDN

Tabla general Apertura 2025 (Al momento)

  1. Tigres: 32 puntos
  2. Pachuca: 30 puntos
  3. América: 29 puntos
  4. Chivas: 26 puntos
  5. Toluca: 25 puntos
  6. Monterrey: 23 puntos
  7. Pumas: 22 puntos
  8. San Luis: 21 puntos
  9. León: 21 puntos
  10. Juárez: 19 puntos

Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)

JugadoraEquipoGoles
Charlyn CorralPachuca16 goles
Aerial ChavarinCruz Azul14 goles
Jennifer HermosoTigres13 goles
Montse SaldívarAmérica13 goles
Eugénie Le SommerToluca11 goles

