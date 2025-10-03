Lo que necesitas saber:
Charlyn Corral, del Pachuca, lidera la tabla de goleo con 16 goles.
La Liga Mx Femenil está de regreso. Después de trece jornadas, Tigres lidera la tabla general con 32 puntos. En el último lugar tenemos a Mazatlán con tan solo 2 puntotes, aunque aún tienen varios partidos para enderezar el camino.
Y para que no se pierdan ni un solo partido, les dejamos, fechas, horarios y la transmisión.
Veremos si las ‘Tuzas’ tienen lo necesario para repetir la hazaña de hace seis meses y refrendar su título o si los fichajes de los demás equipos dan resultado ¿Cómo le irá a Eugénie Le Sommer con Toluca?
¿Dónde ver la Liga Mx Femenil? Jornada 13
La jornada 14 del Apertura 2025, se juega del 3 al 6 de octubre. El primer partido es el Querétaro vs Necaxa, y termina con un duelazo entre Monterrey vs América.
La mayoría de los partidos de la Liga Mx se transmitirán por app de Tubi y otros por el canal oficial de la Liga Mx Femenil en Youtube totalmente gratis, así que, no hay pretextos para perdérselos.
|Partido
|Fecha y hora
|Transmisión
|Querétaro vs Necaxa
|03 de octubre
17:00 horas
|Tubi
|Cruz Azul vs Tijuana
|04 de octubre
15:45 horas
|Youtube
ViX
|Toluca vs Mazatlán
|04 de octubre
15:45 horas
|Youtube
ViX
|Chivas vs Pumas
|05 de octubre
11:00 horas
|Tubi
Amazon Prime
|Puebla vs Tigres
|05 de octubre
12:00 horas
|Tubi
|Atlas vs León
|05 de octubre
17:00 horas
|Tubi
|Pachuca vs San Luis
|05 de octubre
19:00 horas
|Tubi
|Santos vs Juárez
|06 de octubre
18:00 horas
|Tubi
|Monterrey vs América
|06 de octubre
20:00 horas
|Canal 9
TUDN
Tabla general Apertura 2025 (Al momento)
- Tigres: 32 puntos
- Pachuca: 30 puntos
- América: 29 puntos
- Chivas: 26 puntos
- Toluca: 25 puntos
- Monterrey: 23 puntos
- Pumas: 22 puntos
- San Luis: 21 puntos
- León: 21 puntos
- Juárez: 19 puntos
Tabla de goleo Liga Mx Femenil (Al momento)
|N°
|Jugadora
|Equipo
|Goles
|1°
|Charlyn Corral
|Pachuca
|16 goles
|2°
|Aerial Chavarin
|Cruz Azul
|14 goles
|3°
|Jennifer Hermoso
|Tigres
|13 goles
|4°
|Montse Saldívar
|América
|13 goles
|5°
|Eugénie Le Sommer
|Toluca
|11 goles