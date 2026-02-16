Lo que necesitas saber: Chivas seguirá siendo el líder de la Liga MX aunque pierda en la jornada 7, contra Cruz AzuL

¡Qué frío hace en la cima, donde habitan las Chivas! El Rebaño sigue en todo lo alto de la tabla general, mantiene el invicto y es el único equipo de la Liga MX que ha ganado todos sus partidos en el torneo Clausura 2026 después de seis jornadas, luego de ganar 1-0 frente al América en el clásico nacional, con gol de Armando ‘La Hormiga’ González.

Las Chivas están que no creen en nadie y aunque hasta ahora le ha tocado jugar contra puro flan, incluido el Ame, ya tiene más del doble de puntos que el Águila, y de hecho, tiene asegurado el liderato para la siguiente jornada, aunque pierda contra Cruz Azul, ya que tiene más de tres puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Cruz Azul fue de los encargados en cerrar la jornada, con un triunfo 2-1 sobre Tigres, y se estableció como sublíder, mientras que Santos perdió en casa contra Mazatlán, y se convierte en el nuevo sotanero, con un solo punto, por lo cual puede haber cambios en el banquillo.

Imagen de la jornada: Kevin Álvarez y su pésimo control

Esta jugada de Kevin Álvarez es el reflejo de la actualidad del América. El futbolista nacido en Colima controló el balón con la pierna derecha y él mismo se la quitó al puntearla, sin querer queriendo, hacia la línea de banda con el pie izquierdo, sin que ningún jugador de las Chivas lo presionara.

Hay personas que se preguntan, por qué la afición del America abuchea a Kevin Álvarez? e incluso critican el acto…La realidad, es que existe un gran sector que está HARTO de cosas como esta.



Es INAUDITO, que este sea el lateral derecho del @ClubAmerica…pic.twitter.com/p2JIOxS5Q4 — Angel Ricalde (@efectoRicalde) February 15, 2026

Resultados de la Liga MX: Jornada 6

Local Resultado Visitante Puebla 2-3 Pumas Toluca 1-0 Tijuana San Luis 3-0 Querétaro Pachuca 3-1 Atlas Monterrey 1-0 León Juárez 1-2 Necaxa Chivas 1-0 América Cruz Azul 2-1 Tigres Santos 1-2 Mazatlán

¿Cómo quedó el América en la tabla general de la Liga MX?

Después de perder el clásico nacional contra las Chivas, el América se cayó al décimo sitio en la Liga MX, con ocho puntos y si el torneo regular terminara hoy, no alcanzaría liguilla, ni Play In, pues hay que recordar que para este torneo no se disputará este intento de repechaje.

Pos Equipo Puntos 1 Chivas 18 2 Cruz Azul 13 3 Pumas 12 4 Toluca 12 5 Pachuca 11 6 Monterrey 10 7 Tigres 10 8 Atlas 10 9 Necaxa 9 10 América 8 11 Atlético de San Luis 7 12 Tijuana 7 13 Puebla 5 14 Querétaro 5 15 Juárez 4 16 León 4 17 Mazatlán 3 18 Santos 1

Raphael Veiga, con América / Mexsport

Frase de la jornada: Martinoli regresa en la jornada 7 a narrar la Liga MX

Otra vez Christian Martinoli se ausentó de las narraciones de los partidos de este fin de semana, debido a problemas de salud, sin embargo, se dice que ahora sí regresará a las transmisiones en vivo en la jornada 7, para el partido entre Tigres vs Pachuca.

Warrior, la próxima semana, nuestro próximo ‘Viernes Botanero’ estará muy bueno. A primera hora tenemos el Tigres vs Pachuca y luego el Puebla-América y ya con el regreso del señor Martinoli, ¿no, Doctor? David Madrano

El ‘Doctor’ García confirmó en tono de broma la presencia de Martinoli, luego de que en algunos medios de chisme llegaron a decir que Christian estaba peleando por su vida: “Esperemos, si no está muerto, sí estará en ese partido”.

Martinoli vuelve a narrar en la jornada 7 de la Liga MX

¿Cuándo juega el América? Jornada 7 de la Liga MX

Día Hora Partido TV Viernes 20 de febrero 19:00 Tigres vs Pachuca Azteca 7 y Fox One Viernes 20 de febrero 21:06 Puebla vs América Azteca 7 y Fox One Sábado 21 de febrero 17:00 Atlas vs San Luis Vix Premium Sábado 21 de febrero 19:00 León vs Santos Fox One Sábado 21 de febrero 19:00 Necaxa vs Toluca Azteca 7, Claro Sports y Vix Premium Sábado 21 de febrero 21:00 Cruz Azul vs Chivas Canal 5, TUDN y Vix Premium Sábado 21 de febrero 23:10 Tijuana vs Mazatlán Fox One Domingo 22 de febrero 17:00 Pumas vs Monterrey Canal 2, TUDN y Vix Premium Domingo 22 de febrero 19:00 Querétaro vs Juárez Fox One

*Programación sujeta a cambios