Chivas seguirá siendo el líder de la Liga MX aunque pierda en la jornada 7, contra Cruz AzuL

¡Qué frío hace en la cima, donde habitan las Chivas! El Rebaño sigue en todo lo alto de la tabla general, mantiene el invicto y es el único equipo de la Liga MX que ha ganado todos sus partidos en el torneo Clausura 2026 después de seis jornadas, luego de ganar 1-0 frente al América en el clásico nacional, con gol de Armando ‘La Hormiga’ González.

Las Chivas están que no creen en nadie y aunque hasta ahora le ha tocado jugar contra puro flan, incluido el Ame, ya tiene más del doble de puntos que el Águila, y de hecho, tiene asegurado el liderato para la siguiente jornada, aunque pierda contra Cruz Azul, ya que tiene más de tres puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.

Cruz Azul fue de los encargados en cerrar la jornada, con un triunfo 2-1 sobre Tigres, y se estableció como sublíder, mientras que Santos perdió en casa contra Mazatlán, y se convierte en el nuevo sotanero, con un solo punto, por lo cual puede haber cambios en el banquillo.

Imagen de la jornada: Kevin Álvarez y su pésimo control

Esta jugada de Kevin Álvarez es el reflejo de la actualidad del América. El futbolista nacido en Colima controló el balón con la pierna derecha y él mismo se la quitó al puntearla, sin querer queriendo, hacia la línea de banda con el pie izquierdo, sin que ningún jugador de las Chivas lo presionara.

Resultados de la Liga MX: Jornada 6

LocalResultadoVisitante
Puebla2-3Pumas
Toluca1-0Tijuana
San Luis3-0Querétaro
Pachuca3-1Atlas
Monterrey1-0León
Juárez1-2Necaxa
Chivas1-0América
Cruz Azul2-1Tigres
Santos1-2Mazatlán

¿Cómo quedó el América en la tabla general de la Liga MX?

Después de perder el clásico nacional contra las Chivas, el América se cayó al décimo sitio en la Liga MX, con ocho puntos y si el torneo regular terminara hoy, no alcanzaría liguilla, ni Play In, pues hay que recordar que para este torneo no se disputará este intento de repechaje.

PosEquipoPuntos
1Chivas18
2Cruz Azul13
3Pumas12
4Toluca12
5Pachuca11
6Monterrey10
7Tigres10
8Atlas10
9Necaxa9
10América8
11Atlético de San Luis7
12Tijuana7
13Puebla5
14Querétaro5
15Juárez4
16León4
17Mazatlán3
18Santos1
Raphael Veiga, con América
Raphael Veiga, con América / Mexsport

Frase de la jornada: Martinoli regresa en la jornada 7 a narrar la Liga MX

Otra vez Christian Martinoli se ausentó de las narraciones de los partidos de este fin de semana, debido a problemas de salud, sin embargo, se dice que ahora sí regresará a las transmisiones en vivo en la jornada 7, para el partido entre Tigres vs Pachuca.

Warrior, la próxima semana, nuestro próximo ‘Viernes Botanero’ estará muy bueno. A primera hora tenemos el Tigres vs Pachuca y luego el Puebla-América y ya con el regreso del señor Martinoli, ¿no, Doctor?

David Madrano

El ‘Doctor’ García confirmó en tono de broma la presencia de Martinoli, luego de que en algunos medios de chisme llegaron a decir que Christian estaba peleando por su vida: “Esperemos, si no está muerto, sí estará en ese partido”. 

Martinoli vuelve a narrar en la jornada 7 de la Liga MX
Martinoli vuelve a narrar en la jornada 7 de la Liga MX

¿Cuándo juega el América? Jornada 7 de la Liga MX

DíaHoraPartidoTV
Viernes 20 de febrero19:00Tigres vs PachucaAzteca 7 y Fox One
Viernes 20 de febrero21:06Puebla vs AméricaAzteca 7 y Fox One
Sábado 21 de febrero17:00Atlas vs San LuisVix Premium
Sábado 21 de febrero19:00León vs SantosFox One
Sábado 21 de febrero19:00Necaxa vs TolucaAzteca 7, Claro Sports y Vix Premium
Sábado 21 de febrero21:00Cruz Azul vs ChivasCanal 5, TUDN y Vix Premium
Sábado 21 de febrero23:10Tijuana vs MazatlánFox One
Domingo 22 de febrero17:00Pumas vs MonterreyCanal 2, TUDN y Vix Premium
Domingo 22 de febrero19:00Querétaro vs JuárezFox One

*Programación sujeta a cambios

