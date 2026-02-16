Lo que necesitas saber:
Chivas seguirá siendo el líder de la Liga MX aunque pierda en la jornada 7, contra Cruz AzuL
¡Qué frío hace en la cima, donde habitan las Chivas! El Rebaño sigue en todo lo alto de la tabla general, mantiene el invicto y es el único equipo de la Liga MX que ha ganado todos sus partidos en el torneo Clausura 2026 después de seis jornadas, luego de ganar 1-0 frente al América en el clásico nacional, con gol de Armando ‘La Hormiga’ González.
Las Chivas están que no creen en nadie y aunque hasta ahora le ha tocado jugar contra puro flan, incluido el Ame, ya tiene más del doble de puntos que el Águila, y de hecho, tiene asegurado el liderato para la siguiente jornada, aunque pierda contra Cruz Azul, ya que tiene más de tres puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor.
Cruz Azul fue de los encargados en cerrar la jornada, con un triunfo 2-1 sobre Tigres, y se estableció como sublíder, mientras que Santos perdió en casa contra Mazatlán, y se convierte en el nuevo sotanero, con un solo punto, por lo cual puede haber cambios en el banquillo.
Imagen de la jornada: Kevin Álvarez y su pésimo control
Esta jugada de Kevin Álvarez es el reflejo de la actualidad del América. El futbolista nacido en Colima controló el balón con la pierna derecha y él mismo se la quitó al puntearla, sin querer queriendo, hacia la línea de banda con el pie izquierdo, sin que ningún jugador de las Chivas lo presionara.
Hay personas que se preguntan, por qué la afición del America abuchea a Kevin Álvarez? e incluso critican el acto…La realidad, es que existe un gran sector que está HARTO de cosas como esta.— Angel Ricalde (@efectoRicalde) February 15, 2026
Es INAUDITO, que este sea el lateral derecho del @ClubAmerica…pic.twitter.com/p2JIOxS5Q4
Resultados de la Liga MX: Jornada 6
|Local
|Resultado
|Visitante
|Puebla
|2-3
|Pumas
|Toluca
|1-0
|Tijuana
|San Luis
|3-0
|Querétaro
|Pachuca
|3-1
|Atlas
|Monterrey
|1-0
|León
|Juárez
|1-2
|Necaxa
|Chivas
|1-0
|América
|Cruz Azul
|2-1
|Tigres
|Santos
|1-2
|Mazatlán
¿Cómo quedó el América en la tabla general de la Liga MX?
Después de perder el clásico nacional contra las Chivas, el América se cayó al décimo sitio en la Liga MX, con ocho puntos y si el torneo regular terminara hoy, no alcanzaría liguilla, ni Play In, pues hay que recordar que para este torneo no se disputará este intento de repechaje.
|Pos
|Equipo
|Puntos
|1
|Chivas
|18
|2
|Cruz Azul
|13
|3
|Pumas
|12
|4
|Toluca
|12
|5
|Pachuca
|11
|6
|Monterrey
|10
|7
|Tigres
|10
|8
|Atlas
|10
|9
|Necaxa
|9
|10
|América
|8
|11
|Atlético de San Luis
|7
|12
|Tijuana
|7
|13
|Puebla
|5
|14
|Querétaro
|5
|15
|Juárez
|4
|16
|León
|4
|17
|Mazatlán
|3
|18
|Santos
|1
Frase de la jornada: Martinoli regresa en la jornada 7 a narrar la Liga MX
Otra vez Christian Martinoli se ausentó de las narraciones de los partidos de este fin de semana, debido a problemas de salud, sin embargo, se dice que ahora sí regresará a las transmisiones en vivo en la jornada 7, para el partido entre Tigres vs Pachuca.
Warrior, la próxima semana, nuestro próximo ‘Viernes Botanero’ estará muy bueno. A primera hora tenemos el Tigres vs Pachuca y luego el Puebla-América y ya con el regreso del señor Martinoli, ¿no, Doctor?
David Madrano
El ‘Doctor’ García confirmó en tono de broma la presencia de Martinoli, luego de que en algunos medios de chisme llegaron a decir que Christian estaba peleando por su vida: “Esperemos, si no está muerto, sí estará en ese partido”.
¿Cuándo juega el América? Jornada 7 de la Liga MX
|Día
|Hora
|Partido
|TV
|Viernes 20 de febrero
|19:00
|Tigres vs Pachuca
|Azteca 7 y Fox One
|Viernes 20 de febrero
|21:06
|Puebla vs América
|Azteca 7 y Fox One
|Sábado 21 de febrero
|17:00
|Atlas vs San Luis
|Vix Premium
|Sábado 21 de febrero
|19:00
|León vs Santos
|Fox One
|Sábado 21 de febrero
|19:00
|Necaxa vs Toluca
|Azteca 7, Claro Sports y Vix Premium
|Sábado 21 de febrero
|21:00
|Cruz Azul vs Chivas
|Canal 5, TUDN y Vix Premium
|Sábado 21 de febrero
|23:10
|Tijuana vs Mazatlán
|Fox One
|Domingo 22 de febrero
|17:00
|Pumas vs Monterrey
|Canal 2, TUDN y Vix Premium
|Domingo 22 de febrero
|19:00
|Querétaro vs Juárez
|Fox One
*Programación sujeta a cambios