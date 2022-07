Mientras se resuelve el fututo de Dani Alves, quien ha sido relacionado con los Pumas, el Apertura 2022 ya cumplió dos jornadas, que si bien nos hacen pensar que a esto le falta mucha historia, también ha dejado ver las armas de algunos equipos que desde ahora se perfilan para cosas importantes.

A lo largo del fin de semana se marcaron 27 goles, una cifra nada mala y se agradece principalmente que ningún partido haya terminado en cero y que desde ahora ya veamos al menos tres partidazos.

Por ahora tenemos tres líderes: Toluca, Puebla y Pachuca, que han sumado todos los puntos posibles hasta ahora, además de siete escuadras que no han conocido la victoria.

Local Resultado Visitante Mazatlán 0-1 Tigres Puebla 1-0 Santos Tijuana 0-2 Juárez León 3-3 Pumas Chivas 0-1 A. de San Luis Cruz Azul 1-2 Pachuca Monterrey 3-2 América Toluca 3-2 Atlas Querétaro 1-2 Necaxa

Tres partidos en televisión abierta

Previo a la segunda jornada, Guillermo Ochoa aseguró que si es complicado ver la Liga MX en Europa, ahora también es difícil ver la liga mexicana en nuestro propio país, y esta jornada fue un ejemplo de ello, pues sólo tres duelos se vieron por televisión abierta: Mazatlán vs Tigres, Puebla vs Santos y Cruz Azul vs Pachuca.

El resto de partidos se repartieron en cuatro plataformas y aún falta la llegada de VIX+.

TV Azteca: Mazatlán vs Tigres y Puebla vs Santos

Televisa: Cruz Azul vs Pachuca

Fox Sports: Tijuana vs Bravos, León vs Pumas y Querétaro vs Necaxa

Fox Sports Premium: Monterrey vs América

VIX: Chivas vs Atlético de San Luis

Izzi: Toluca vs Atlas

Cruzazuleada del América

Y hablando de plataformas, Fox Sports Premium se llevó el juego en el cual América fue remontado en el partido que marcó el debut del ‘Cabecita’ Rodríguez, quien se presentó con gol.

Rayados le dio vuelta al marcador en los últimos minutos y las ‘poderosas’ resulta que no lo son tanto, pues pertenece al grupo que no ha ganado en el torneo.

Paseada de Pachuca a Cruz Azul

El mejor equipo de la segunda jornada de la Liga MX fue Pachuca, que le dio un repasón a Cruz Azul en el Estadio Azteca, donde superó a los celestes en cada uno de los campos estadísticos, aunque el 2-1 de los Tuzos no reflejó lo que sucedió en la cancha, pues esto debió terminar en goleada.

El trabajo de Guillermo Almada le ha dado identidad al equipo hidalguense, que se encuentra en la parte alta de la tabla general.

Chivas sin gol

El Rebaño llega, llega, pero no tiene gol. Chivas cayó frente al Atlético de San Luis y provocó molestia entre sus aficionados, tanto en el estadio, como aquellos que se tuvieron que chutar el juego por VIX.

De Chivas se dice que pronto contará con Santiago Ormeño como refuerzo en el ataque para suplir la baja de José Juan Macías, pero la única realidad hasta ahora es que es el único equipo que no ha marcado goles en el inicio del torneo.

El ‘Huevo’ Lozano perdió la pasión

Santos cayó en su visita frente al Puebla, y en dicho partido, el ‘Huevo’ Lozano salió de cambio a los 63 minutos. El uruguayo dio de qué hablar después de aquel partido, pues publicó en su cuenta de Twitter que había perdido la pasión por el futbol. ¿Será el único caso dentro de la Liga MX?

Se dice y se cuenta que el futbolista sudamericano saldría del equipo lagunero por salud mental. El jugador eliminó su cuenta de Twitter.

El tuit de Irarragorri

Durante la segunda jornada, Alejandro Irarragorri dedicó un tuit que dio de qué hablar, pues en twitter se hizo tendencia “Liga Orlegi MX”, por aquello del bicampeonato del Atlas y la incursión de los hermanos Riestra en la Federación Mexicana de Futbol y en los rojinegros.

El directivo respondió con un par de mensajes, en los cuales ironizó con aquellos directivos impotentes que “no saben cómo ganar”. Estos mensajes llegaron acompañados de las derrotas de sus dos equipos: Santos Laguna y Atlas.

¿Y mis memes de la Liga MX?

