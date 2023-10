Lo que necesitas saber: Tres partidos se han postergado por el mal estado de las canchas tras conciertos

Se reportan bajan temperaturas en Coapa, sede del liderato de la Liga MX después de 10 jornadas del Apertura 2023, y es que América utilizó a los Pumas como escalón para volver a lo más alto de la tabla general, aprovechando la caída del Atlético de San Luis, que sufrió su tercera derrota del torneo, ante Cruz Azul, así que podemos decir que las Águilas encabezan el torneo en parte gracias a La Máquina.

La décima jornada nos dejó 26 goles en ocho partidos, y es que en esta fecha quedó pendiente un partido, el Monterrey vs Santos, el cual se pospuso por el mal estado de la cancha de Rayados, lo cual es un golpe más a la estructura y organización de un torneo irregular, más allá de lo futbolístico.

Tabla general Liga MX

Resultados de la jornada 10 de la Liga MX

Local Resultado Visitante Atlas 2-3 Puebla Querétaro 1-1 León A. De San Luis 1-2 Cruz Azul Xolos 5-1 Juárez Pachuca 1-1 Necaxa América 1-0 Pumas Mazatlán 2-3 Tigres Toluca 1-1 Chivas Monterrey vs Santos

El caos del calendario de la Liga MX

El Apertura 2023 de la Liga MX ha sido todo un caos en cuanto al calendario después de 10 jornadas, y es que no se ha respetado su continuidad desde la pausa por la League Cup, que dejó parados a varios equipos por al menos un par de semanas tras el fracaso de los equipos mexicanos.

A esto hay que sumarle los eventos de entretenimiento y espectáculos en estadios del futbol mexicano y el caso más reciente es el de Rayados, que se vio obligado a mover su partido contra Santos debido al mal estado de la cancha tras llevarse a cabo el concierto de The Weekend.

La cancha quedó maltratada por el escenario de The Weekend / Omar Zerón

Este es el tercer partido que se tiene que posponer por el mal estado de una cancha debido a conciertos. El primero fue el duelo de la segunda fecha entre Gallos y América, debido a que el Corregidora quedó en malas condiciones por un concierto de Carín León, mientras que el Atlas vs América de la cuarta fecha, cambió de sede porque el Jalisco quedó en malas condiciones por un concierto de Romeo Santos.

A esto hay que sumarle el caso de Chivas, que no jugará a media semana en la jornada 11, porque el Rebaño adelantó su partido, así que mientras los rojiblancos ya registran 11 partidos, Rayados sólo ha jugado ocho partidos, pues tiene pendiente el duelo frente a Tijuana, que se pospuso por su participación en la League Cup.

Rayados tiene dos partidos pendientes

La controversia del arbitraje en el América vs Pumas

América le ganó a Pumas y con eso ya ganó todos sus clásicos de la temporada, aunque el duelo frente a los felinos dejó mucha controversia por el penal con el cual las Águilas se anotaron los tres puntos, el cual fue señalado por Víctor Alfonso Cáceres. “Vino a seguir órdenes”, dijo el técnico de los felino, Antonio Mohamed.

“¿Por qué los juegos top, no los pitan los árbitros top?”, cuestionó David Medrano. “El árbitro no lo marca, quien decide que es penal es el VAR. Curiosamente el VAR no habla, para mi NO ERA!”, indicó José Ramón Fernández. ¿Era penal el que le dio el triunfo al América?

La crisis de las Chivas en la Liga MX

Definitivamente este no es un buen momento para ser aficionado de las Chivas, que tuvieron un buen arranque de torneo y ya. El Rebaño no ha vuelto a ganar desde que el torneo se reactivó tras la League Cup y ya son seis partidos consecutivos sin ganar y lo que más preocupa es la falta de gol.

El último triunfo fue el 22 de agosto contra Xolos y desde entones suma cuatro derrotas y tres empates, en los cuales ha marcado cuatro goles y ha recibido 12. E su último juego empató frente a Toluca y puede caer en la tabla general con la actividad de media semana. Los memes nos dan a entender que a Paunovic le están haciendo la cama ¿será?

Cruz Azul volvió a ganar fuera del Azteca

Cruz Azul volvió a ganar después de un mes. La Máquina consumó su segundo triunfo en el torneo frente al Atlético de San Luis. Su último triunfo fue el 27 de agosto ante Rayados, en Monterrey, de modo que los capitalízanos sólo han ganado en calidad de visitante, pero con todo y todo se mantienen en el penúltimo lugar de la tabla general.

Los cementeros no ganan en el Estadio Azteca desde el 30 abril del 2023, ante Santos, así que ya son cinco meses sin darle alegrías a su afición en condición de local y no volverán a jugar en casa sino hasta el 7 de octubre, frente Pumas y después vendrá una pausa por Fecha FIFA.

El siguiente rival de Cruz Azul es Necaxa, que suma cuatro partidos sin perder, desde la llegada de Eduardo Fentanes. Ambos equipos están en la parte baja, así que aquí se puede terminar de hundir alguno.

Los memes de la Liga MX

