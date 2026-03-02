Lo que necesitas saber: La jornada 9 de la Liga MX se juega a media semana

Cruz Azul es el nuevo líder de la Liga MX, después de su triunfo en la Sultana del Norte contra Monterrey, el cual se combinó con la segunda derrota de las Chivas, que aunque están jugando bien, les está tocando jugar contra los equipos que son candidatos al título.

Toluca se encargó de activas las lágrimas de los ‘Gonzalos’ y los ‘Chivahermanos’ y ojito con el Diablo, porque solo han permitido dos goles en siete jornadas de la Liga MX y además conservan el invicto, junto a Pumas, así que el bicampeón bien podría estar reclamando el liderato en un par de jornadas más.

Memes de la humillación del América vs Tigres

Pobre América. Tigres le pasó por encima y les puso un baile de 4-1. Cuando marcaron su primer gol, los felinos contestaron con el 3-1 al minuto siguiente y después les metieron el cuarto.

Las ‘Poderosas’ no traen mucho, y para colmo, su flamante refuerzo, Vinicius Fake, también conocido como Vinicius Lima, debutó de la peor manera posible. Ingresó al minuto 86 (87 para fines estadísticos), y pensó que era una buena idea aplicarle una palanca a Jesús Angulo en media cancha y pues lo expulsaron sin siquiera cumplir un minuto en la cancha.

Vinicius debutó mal con América / Mexsport

El debut de Vinicius no duró un solo minuto

Imagen de la jornada 8 de la Liga MX

Tenemos que hablar del atajadón de Luis García, el portero del Toluca, en el juego contra Chivas. Para empezar, García alterna juegos con Hugo González, y en este juego le tocó atajar a él y en los últimos minutos se aventó un atajadón ante Ricardo Marín, quien quedó solo en el área.

Luis García leyó muy bien la jugada y achicó de forma extraordinaria y valiente.

Luis García hizo un atajadón ante Chivas / Mexsport

Resultados de la Liga MX: Jornada 7

El único equipo al que le metieron más de tres goles en esta jornada fue al desarticulado América y el Mazatlán, quien lo viera, le pegó al Pachuca. Sergio Bueno está haciendo una buena chamba con un equipo por el que nadie, nunca, ha dado un peso, y ahora ya tiene tres juegos sin derrota en la Liga MX.

Local Resultado Visitante Mazatlán 1-0 Pachuca Querétaro 2-2 Santos Juárez 3-1 Atlas Tijuana 1-1 Pumas San Luis 0-1 Puebla Toluca 2-0 Chivas Monterrey 0-2 Cruz Azul León 2-1 Necaxa América 1-4 Tigres

¿Cómo quedó la tabla general de la Liga MX?

Cruz Azul es el nuevo líder general, aunque Toluca le sigue la huella. El Rebaño cayó al tercer lugar. América está en el octavo lugar y a Santos no lo saca nadie del sótano.

Pos Equipo Puntos 1 Cruz Azul 19 2 Toluca 18 3 Chivas 18 4 Pumas 16 5 Pachuca 14 6 Tigres 13 7 Atlas 13 8 América 11 9 Monterrey 10 10 León 10 11 Tijuana 9 12 Necaxa 9 13 Puebla 8 14 A. De San Luis 7 15 Juárez 7 16 Mazatlán 7 17 Querétaro 6 18 Santos 2

Partidos de la Liga MX: Jornada 9

Esta jornada se juega a media semana. El partido entre Chivas y León se aplazará, ya que el estadio Akron estará ocupado para el partido de leyendas entre Barcelona y Real Madrid, a 100 días del Mundial, el martes 3 de marzo.

El juego entre Chivas y León se disputará el 9 de marzo, y entonces la jornada 9 quedará completa.