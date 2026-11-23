Lo que necesitas saber:
Chivas cerró el torneo con 33 puntos en la Liga MX
Señoras y señores, tenemos liguilla definida en la Liga MX con todo y horarios. Las Chivas cerraron el torneo Apertura 2026 como líderes después de ganarle a Cruz Azul en la última fecha y con ello quedaron conformados los partidos de los Cuartos de Final, con tres de los cuatro equipos grandes calificados entre los primeros cuatro lugares.
El único ‘grande’ que no está en la liguilla son los Pumas, que ganó sólo uno de sus últimos cinco partidos y pues así no se puede. Tampoco calificó Santos, pese a su espectacular repunte; los laguneros se quedaron fuera por diferencia de goles y su eliminación le dio el pase a León y Pachuca, los equipos de Jesús Martínez, de quien es conocida su enemistad con los Irarragorri. Ufff, bendita y tóxica Liga MX.
Así se jugará la liguilla de la Liga MX
La liguilla comenzará a jugarse a partir de este miércoles 25 de noviembre y jueves 26 de noviembre con los partidos de ida, mientras que los duelos de vuelta serán el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.
Recuerda que el criterio de desempate en el marcador global no son los goles de visitante. Si el global termina igualado, calificará el equipo mejor posicionado en la tabla general, así que aquí habrá ventaja para los cuatro mejores de la liga: Chivas, Cruz Azul, América y Atlas.
Chivas vs Pachuca
Chivas cerró el torneo como líder, con 33 puntos y por lo tanto le tocará jugar contra el peor clasificado de entre los ocho invitados, y ese es Pachuca, y por lo tanto jugará el partido de ida en Hidalgo y la vuelta será el Guadalajara.
|Partido
|Juego de ida
|Juego de vuelta
|Chivas vs Pachuca
|Jueves 26 de noviembre
19:00 horas
TV: Fox
Estadio Hidalgo
|Domingo 29 de noviembre
19:07 horas
TV: Prime Video
Estadio Akron
Cruz Azul vs León
El actual campeón de la Liga MX comenzará la liguilla frente a León, equipo contra el cual se coronó en 1997, así que este duelo tiene una dosis de nostalgia para los seguidores de La Máquina. El primer partido se jugará en la cancha de los felinos y la vuelta, posiblemente el domingo en el Estadio Banorte.
|Partido
|Juego de ida
|Juego de vuelta
|Cruz Azul vs León
|Jueves 26 de noviembre
21:10 horas
TV: Fox
Estadio León
|Domingo 29 de noviembre
21:00 horas
TV: Canal 5
Estadio Banorte
América vs Monterrey
Las Águilas fueron líderes durante un buen rato en el torneo regular y al final se han desinflado. ‘Las Poderosas’ llegan a los Cuartos de Final con cinco partidos seguidos sin triunfo y ojito porque la cancha del Estadio Azteca puede que no esté en buenas condiciones, por el juego de NFL entre 49ers y Vikings.
|Partido
|Juego de ida
|Juego de vuelta
|América vs Monterrey
|Miércoles 25 de noviembre
21:00 horas
TV: Canal 5
Estadio BBVA
|Sábado 28 de noviembre
21:10 horas
TV: Canal 5
Estadio Banorte
Atlas vs Toluca
Toluca tenía chance de pelear el subliderato, pero el Diablo se cayó al quinto lugar, por ello le tocará jugar el partido de ida en casa y tendrá que buscar el pase a semifinales contra Atlas en el Estado Jalisco.
|Partido
|Juego de ida
|Juego de vuelta
|Atlas vs Toluca
|Miércoles 25 de noviembre
19:00 horas
TV: Canal 5 y Canal 7
Estadio Nemesio Diez
|Sábado 28 de noviembre
19:00 horas
TV: Canal 5
Estadio Jalisco
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