Lo que necesitas saber: Chivas cerró el torneo con 33 puntos en la Liga MX

Señoras y señores, tenemos liguilla definida en la Liga MX con todo y horarios. Las Chivas cerraron el torneo Apertura 2026 como líderes después de ganarle a Cruz Azul en la última fecha y con ello quedaron conformados los partidos de los Cuartos de Final, con tres de los cuatro equipos grandes calificados entre los primeros cuatro lugares.

El único ‘grande’ que no está en la liguilla son los Pumas, que ganó sólo uno de sus últimos cinco partidos y pues así no se puede. Tampoco calificó Santos, pese a su espectacular repunte; los laguneros se quedaron fuera por diferencia de goles y su eliminación le dio el pase a León y Pachuca, los equipos de Jesús Martínez, de quien es conocida su enemistad con los Irarragorri. Ufff, bendita y tóxica Liga MX.

Así se jugará la liguilla de la Liga MX

La liguilla comenzará a jugarse a partir de este miércoles 25 de noviembre y jueves 26 de noviembre con los partidos de ida, mientras que los duelos de vuelta serán el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre.

Así se jugará la liguilla

Recuerda que el criterio de desempate en el marcador global no son los goles de visitante. Si el global termina igualado, calificará el equipo mejor posicionado en la tabla general, así que aquí habrá ventaja para los cuatro mejores de la liga: Chivas, Cruz Azul, América y Atlas.

Chivas vs Pachuca

Chivas cerró el torneo como líder, con 33 puntos y por lo tanto le tocará jugar contra el peor clasificado de entre los ocho invitados, y ese es Pachuca, y por lo tanto jugará el partido de ida en Hidalgo y la vuelta será el Guadalajara.

Partido Juego de ida Juego de vuelta Chivas vs Pachuca Jueves 26 de noviembre

19:00 horas

TV: Fox

Estadio Hidalgo Domingo 29 de noviembre

19:07 horas

TV: Prime Video

Estadio Akron

Chivas cierra como líder de la Liga MX / Mexsport

Cruz Azul vs León

El actual campeón de la Liga MX comenzará la liguilla frente a León, equipo contra el cual se coronó en 1997, así que este duelo tiene una dosis de nostalgia para los seguidores de La Máquina. El primer partido se jugará en la cancha de los felinos y la vuelta, posiblemente el domingo en el Estadio Banorte.

Partido Juego de ida Juego de vuelta Cruz Azul vs León Jueves 26 de noviembre

21:10 horas

TV: Fox

Estadio León Domingo 29 de noviembre

21:00 horas

TV: Canal 5

Estadio Banorte

Cruz Azul cerró como sublíder / Mexsport

América vs Monterrey

Las Águilas fueron líderes durante un buen rato en el torneo regular y al final se han desinflado. ‘Las Poderosas’ llegan a los Cuartos de Final con cinco partidos seguidos sin triunfo y ojito porque la cancha del Estadio Azteca puede que no esté en buenas condiciones, por el juego de NFL entre 49ers y Vikings.

Partido Juego de ida Juego de vuelta América vs Monterrey Miércoles 25 de noviembre

21:00 horas

TV: Canal 5

Estadio BBVA Sábado 28 de noviembre

21:10 horas

TV: Canal 5

Estadio Banorte

América suma 5 juegos sin triunfo en la Liga MX / Mexsport

Atlas vs Toluca

Toluca tenía chance de pelear el subliderato, pero el Diablo se cayó al quinto lugar, por ello le tocará jugar el partido de ida en casa y tendrá que buscar el pase a semifinales contra Atlas en el Estado Jalisco.

Partido Juego de ida Juego de vuelta Atlas vs Toluca Miércoles 25 de noviembre

19:00 horas

TV: Canal 5 y Canal 7

Estadio Nemesio Diez Sábado 28 de noviembre

19:00 horas

TV: Canal 5

Estadio Jalisco

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