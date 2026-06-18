Lo que necesitas saber: Argentina jugará su segundo partido de la Fase de Grupos contra Austria el lunes 22 de junio.

Lionel Messi se convirtió en el máximo goleador de los Mundiales junto a Miroslav Klose. Sin embargo, las últimas noticias no hablan de ese logro, sino de la salud de su padre Jorge Messi.

Y para detener un poco los rumores que han circulado en las últimas horas, la familia del argentino emitió un comunicado en el que confirma que se encuentra recibiendo atención médica, pero que evoluciona favorablemente ‘dentro de la condición que está experimentando’.

Fotografía @Argentina vía X

¿Qué tiene el padre de Lionel Messi?

Seguro recuerdan que Lionel Messi lloró un poco después de marcar su primer gol en el Mundial 2026 contra Argelia. Bueno, se dice que esas lágrimas se deben a los momentos complicados que ha vivido con su padre, sobre todo por las declaraciones que dio después del partido acerca de los momentos complicados que vivió fuera de las canchas.

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Después de esas declaraciones, iniciaron los rumores sobre el estado de salud de Jorge Messi. Muchos medios aseguraron que había sido diagnosticado con enfermedades graves; sin embargo, la familia tuvo que salir a dar la versión oficial.

“En este momento, (Jorge Messi) se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de la condición que está experimentando“.

“La familia también desea aclarar que solo la familia inmediata de Jorge posee información real y precisa respecto a su condición. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia y de sus canales oficiales no debe considerarse válida ni veraz”.

Aunque la familia no confirmó el padecimiento que tiene Jorge, sí pidió no difundir información falsa y estar al pendiente de cualquier actualización sobre su salud publicada por la propia familia.