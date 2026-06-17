Lo que necesitas saber: Messi llegó a 16 anotaciones, y además de empatar a Klose, igualó a CR7 anotando en 5 mundiales

Messi jamás olvidará el 16 de junio de este año. Marcó un hat trick muy especial con Argentina en el Mundial 2026, pues con esas tres anotaciones llegó a 16 goles en copas del mundo, ¡y ya es el máximo goleador en la historia de los mundiales junto a Klose!

La enorme diferencia es que el alemán lleva años retirado, mientras que Leo tiene por delante al menos otros dos juegos en el Mundial 2026, y seguro serán más porque Argentina no tendrá problema para superar la fase de grupos.

Y mencionar también que con sus goles contra Argelia, Messi igualó a Cristiano Ronaldo como los únicos futbolistas ¡que han anotado en 5 mundiales distintos! Una tarde inolvidable de récord doble para el GOAT.

Messi en el Mundial 2026 / Foto: Mexsport

Messi empata a Klose como el máximo goleador en la historia de los mundiales

Pero una marca de la que Cristiano Ronaldo está algo lejos, es la de ser el máximo goleador en la historia de los mundiales. Ese récord le pertenecía en solitario a Klose con 16 anotaciones desde Brasil 2014, pero Messi llegó con 13 al Mundial 2026 y le bastó un partido para empatar la marca.

Leo ya había avisado una vez, pero le anularon un gol por fuera de lugar. No tardó en mostrar que no solo está en el Mundial 2026 por el récord de aparecer en 6 mundiales distintos, sino porque todavía tiene mucho futbol en sus botines (unos que son personalizados, por cierto).

Y es que al minuto 17 del encuentro, Messi tomó el balón en tres cuartos de cancha y sacó un disparo fenomenal superando a dos defensas argelinos y a Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane y portero de Argelia. Un golazo que nos recuerda por qué estamos ante el mejor de la historia.

El segundo cayó al minuto 60 luego de que Zidane rechazó de forma pésima un disparo lejano, dejándole servida la esférica a Leo. El tercero, el histórico, vino de una jugada que él mismo inició… Tras prestar el balón solo unos segundos, cuando se lo devolvieron, perfiló desde la media luna del área y le pegó con esa zurda legendaria al rincón del arco.

¿Cuándo podría superar Messi a Klose como máximo goleador en mundiales?

Apenas unas horas antes del juego de Argentina vs Argelia, Francia derrotó a Senegal con doblete de Mbappé, con lo que el francés se puso con 14 goles. Pero ahora es Messi quien tiene más posibilidades de superar el récord.

Cualquier gol que haga Messi en adelante, será historia pura.

Argentina vuelve a jugar en el Mundial 2026 contra Austria el lunes 22 de junio a las 11:00 horas.

De no conseguirlo ahí, entonces habría que esperar al sábado 27 de junio a las 20:00 horas contra Jordania.

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Messi en el Mundial 2026 / GFoto: MexSport

Messi iguala a Cristiano Ronaldo anotando en 5 mundiales

Lo dicho, Messi y Cristiano Ronaldo están destinados a no dejarse en paz hasta que el retiro finalmente los alcance. Ya están empatados en otra casilla histórica del futbol, pues son los únicos dos jugadores que han logrado anotar al menos un gol en 5 mundiales diferentes. ¡Increíble!

Cristiano Ronaldo logró esa hazaña contra Ghana en Qatar 2022, siendo el primero de la historia, mientras que Messi se une a la breve lista tras su hat trick contra Argelia en el Mundial 2026.

Messi marcó un gol en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno más en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022. El único Mundial donde no anotó fue en Sudáfrica 2010, y por ese Mundial, Cristiano Ronaldo podría volver a superarlo en esta misma Copa del Mundo.

Si CR7 anota en el Mundial 2026, será el primero y único futbolista en la historia que marca en 6 mundiales diferentes, algo que Messi no conseguirá nunca.