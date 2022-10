¡No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla! Qatar 2022 está a la vuelta de la esquina y el tiempo para decidirse entre quién sí y quién no será parte de la lista de la Selección Mexicana se termina poco a poco.

Es por ello que Gerardo Martino ya tiene en mente a los jugadores que llevará (ojalá no de paseo) al Mundial 2022. Este 26 de octubre se dio a conocer la última lista preliminar del Tri para la Copa del Mundo, es decir, los jugadores que irán a Qatar 2022, más unos cuantos que tendrán que bajarse del avión de último momento.

No es la lista final de la Selección Mexicana para Qatar 2022 (aún)

¡Ojo! Eso último es muy, pero muy importante. ¡No se trata todavía de la lista definitiva de la Selección Mexicana! La dada por el ‘Tata’ este miércoles está conformada por 31 futbolistas, y la lista final tendrá nada más 26.

Esto es, 5 jugadores de los hoy convocados por el Técnico del Tri no viajarán a Qatar 2022, pero todavía no sabemos quiénes serán. La lista final, la buena, la definitiva… esa la conoceremos hasta el 14 de noviembre.

La lista de 31 jugadores que dio Gerardo Martino es la que viajará a Girona, España, para los últimos partidos amistosos de la Selección Mexicana antes de Qatar 2022. Por acá abajo te decimos cuáles son esos partidos con fecha y toda la cosa.

Acá los elegidos de Gerardo Martino

Sin más preámbulo, te dejamos acá a los 31 elegidos del ‘Tata’, donde destaca la inclusión de ‘Tecatito’ Corona (por eso de la lesión), saber que definitivamente Carlos Acevedo no va (pese a que mantenía esperanzas), y que también van los cuatro centros delanteros que buscarán uno de esos tres puestos en el Mundial:

POSICIÓN JUGADOR EQUIPO Porteros Guillermo Ochoa América Rodolfo Cota León Alfredo Talavera Juárez Defensas Jorge Sánchez Ajax Kevin Álvarez Pachuca Nestor Araujo América Johan Vásquez Cremonese Héctor Moreno Monterrey César Montes Monterrey Gerardo Arteaga Genk Jesús Gallardo Monterrey Jesús Angulo Tigres Medios Andrés Guardado Betis Héctor Herrera Houston Dynamo Erick Gutiérrez PSV Eindhoven Charly Rodríguez Cruz Azul Luis Chávez Pachuca Erick Sánchez Pachuca Edson Álvarez Ajax Orbelín Pineda AEK Atenas Luis Romo Monterrey Roberto Alvarado Chivas Uriel Antuna Cruz Azul Diego Lainez SC Braga Delanteros Alexis Vega Chivas Chucky Lozano Napoli Raúl Jiménez Wolves Henry Martín América Santi Giménez Feyenoord Rogelio Funes Mori Monterrey Tecatito Corona Sevilla

Tal vez ya te diste cuenta, pero se trata de los mismos 31 que Gerardo Martino llamó en su última convocatoria, excepto por Fernando Beltrán, quien “cede” su lugar al ‘Tecatito’.

Así mismo, se dio a conocer una lista de sparrings, jugadores que viajarán con la Selección Mexicana para ser parte de los entrenamientos y servir como “rivales” de los elegidos por Gerardo Martino, además de foguearse pensando en que puedan ser elegibles para una lista en el futuro.

Acá los futbolistas a los que llamaron para ese propósito:

Sólo resta preguntar: ¿todos de acuerdo con los elegidos?