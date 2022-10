Carlos Acevedo mantiene la esperanza de ir a Qatar 2022 con México: "Si voy, no sería haciendo vudús"

La ilusión de los futbolistas de cara a un Mundial puede terminar con una alegría o con un golpe anímico bastante fuerte. Entrar o no a una convocatoria con selección es complicado y Carlos Acevedo está consciente de que su presencia en Qatar 2022 luce bastante complicada.

Pero ese tema no conflictúa al portero de Santos. Guillermo Ochoa, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota han sido los elegidos de Gerardo Martino, así que Acevedo está enfocado a trabajar todos los días para buscar la manera de convencer al técnico.

Agencia Mexsport

Eso sí, con todo y las ganas que tiene de formar parte de esta Selección Mexicana, Carlos Acevedo no desea la lesión de un colega para ocupar su lugar. Por el contrario, destaca que si es uno de los elegidos, tiene que ser por merecimientos.

“No hay nada más chingón que sea todo natural; que sea como eres tú, a mí me gusta ser una persona positiva y de valores, nunca mala vibra. Lo peor que puede existir son las personas falsas y eso es algo que se vive mucho en el futbol. El ego que genera el poder tener de ganar mucho dinero o inclusive, pues ser una figura pública.

“No hay nada como ser como eres. Ya parezco sacerdote, pero es una realidad. No me gusta decir que se lesionen, jamás. Si voy a ir es porque trabajé duro, porque lo merezco y me lo gané entrenando, no haciendo vudús“, declaró Acevedo en entrevista con Escorpión Dorado.

La relación de Carlos Acevedo con Cota y Ochoa como figura a seguir

Carlos Acevedo es un portero que disfruta la música y comparte gustos con Rodolfo Cota. Además de que presumen una relación cercana, el lagunero reconoció llevarse bien con Talavera y Ochoa, aunque este último tiene una admiración especial.

“La esperanza muere hasta el último, queda lo más importante del torneo en la Liguilla y todavía falta un mes. Mis velitas están prendidas y estoy con mucha ilusión de que vienen cosas buenas en lo personal“, agregó Acevedo sobre su chance de ir a Qatar junto alguna de estas figuras.

Agencia Mexsport